Происшествия 23.05.2026 в 10:21

Страшное ДТП произошло на трассе в Бурятии

Вблизи Тарбагатая столкнулись фура и грузовик с дровами
Текст: Андрей Константинов
Фото: ГИБДД Бурятии
Жуткая авария случилась сегодня утром вблизи села Тарбагатай. Там на трассе лоб в лоб столкнулись фура «Вольво» и «ГАЗ-53», груженый дровами. После столкновения грузовик загорелся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончался 45-летний пассажир «ГАЗ-53». Также пострадали водитель и 17-летний пассажир грузовика - они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи», - сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. Они выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

