Происшествия 10.08.2025 в 10:12

В Бурятии мужчина утонул в Селенге при ремонте лодки

Трагедия случилась в селе Усть-Кяхта
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии мужчина утонул в Селенге при ремонте лодки
Фото: loon.site
В селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии мужчина выпал из лодки и утонул. Трагедия случилась на реке Селенга, сообщение в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сегодня утром.

Друзья погибшего рассказали, что все произошло, когда они осматривали местность для подготовки к сенокосу на противоположном берегу реки. В ходе обследования у них сломалась лодка, и мужчина решил ее отремонтировать.

«Во время ремонтных работ он выпал за борт и утонул. Тело погибшего извлекли из воды местные жители», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.
Теги
Усть-Кяхта лодка утопление

Все новости

В марафоне «Чистый Байкал» в Бурятии состязались 1500 спортсменов
10.08.2025 в 11:00
В Бурятии мужчина утонул в Селенге при ремонте лодки
10.08.2025 в 10:12
В Улан-Удэ двое подростков на мопеде влетели в дерево
10.08.2025 в 09:24
На севере Бурятии тушат два лесных пожара
10.08.2025 в 09:03
Жителям Бурятии покажут нового «Головара»
10.08.2025 в 08:00
В Бурятии опустели некогда популярные места отдыха на Байкале
10.08.2025 в 07:00
В Улан-Удэ образовался очередной провал
09.08.2025 в 18:52
Приехавшей в Бурятию гражданке Монголии влепили гигантский штраф
09.08.2025 в 18:43
Монголия увеличила импорт
09.08.2025 в 18:31
Мирное решение по Украине не за горами
09.08.2025 в 17:44
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Улан-Удэ двое подростков на мопеде влетели в дерево
Оба мальчика пострадали
10.08.2025 в 09:24
На севере Бурятии тушат два лесных пожара
Очаги действуют в Баунтовском районе
10.08.2025 в 09:03
Приехавшей в Бурятию гражданке Монголии влепили гигантский штраф
Также у нее конфисковали крупную сумму валюты
09.08.2025 в 18:43
В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей
Со своими деньгами расстались уже 1385 жителей республики
09.08.2025 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru