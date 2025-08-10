В Бурятии мужчина утонул в Селенге при ремонте лодки

В селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии мужчина выпал из лодки и утонул. Трагедия случилась на реке Селенга, сообщение в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сегодня утром.Друзья погибшего рассказали, что все произошло, когда они осматривали местность для подготовки к сенокосу на противоположном берегу реки. В ходе обследования у них сломалась лодка, и мужчина решил ее отремонтировать.«Во время ремонтных работ он выпал за борт и утонул. Тело погибшего извлекли из воды местные жители», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.