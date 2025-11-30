Житель Бурятии пытался провезти почти тысячу вейпов с наркотиками в Дагестан

На контрольно-проверочном пункте в Ногайском районе Дагестана задержан 25-летний житель Бурятии, пытавшийся провезти крупную партию запрещенных веществ. В его автомобиле обнаружено почти 1000 электронных сигарет и более 200 граммов гашишного масла. Общая стоимость изъятого наркотического сырья предварительно оценивается в 4,2 млн рублей.

Инцидент произошел, когда сотрудники ГАИ остановили машину молодого человека для проверки документов. Полицейских насторожило его странное поведение, что послужило поводом для тщательного досмотра автомобиля. В ходе осмотра тайники были найдены в дверных панелях и в багажнике.

При досмотре автомобиля в специально оборудованных тайниках в обшивке дверей и в багажнике обнаружены и изъяты более 960 электронных сигарет и 200 пластиковых контейнеров, наполненных гашишным маслом общей массой свыше 240 граммов.

По словам задержанного, он нашел в мессенджере предложение о подработке. Выполняя указания так называемого куратора, мужчина забрал заранее подготовленный «мастер-клад», обустроил тайники в своей машине и следовал в Дагестан. В настоящее время по всем фактам происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.