Происшествия 30.11.2025 в 15:31

Житель Бурятии пытался провезти почти тысячу вейпов с наркотиками в Дагестан

Тайники с запрещенным грузом на сумму более четырех млн рублей были обустроены в автомобиле по заданию «куратора» из мессенджера
Текст: Макар Захаров
МВД по Республике Дагестан

На контрольно-проверочном пункте в Ногайском районе Дагестана задержан 25-летний житель Бурятии, пытавшийся провезти крупную партию запрещенных веществ. В его автомобиле обнаружено почти 1000 электронных сигарет и более 200 граммов гашишного масла. Общая стоимость изъятого наркотического сырья предварительно оценивается в 4,2 млн рублей.

Инцидент произошел, когда сотрудники ГАИ остановили машину молодого человека для проверки документов. Полицейских насторожило его странное поведение, что послужило поводом для тщательного досмотра автомобиля. В ходе осмотра тайники были найдены в дверных панелях и в багажнике.

При досмотре автомобиля в специально оборудованных тайниках в обшивке дверей и в багажнике обнаружены и изъяты более 960 электронных сигарет и 200 пластиковых контейнеров, наполненных гашишным маслом общей массой свыше 240 граммов.

По словам задержанного, он нашел в мессенджере предложение о подработке. Выполняя указания так называемого куратора, мужчина забрал заранее подготовленный «мастер-клад», обустроил тайники в своей машине и следовал в Дагестан. В настоящее время по всем фактам происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

