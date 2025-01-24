Политика и власть 24.01.2025 в 17:15
В Бурятии уволенный за утрату доверия чиновник пытается восстановиться на работе
Он уже выиграл суд в первой инстанции
Текст: Андрей Константинов
Уволенный с связи с утратой доверия первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов пытается восстановится на работе через суд. Он уже выиграл иск в первой инстанции, но решение пока не вступило в законную силу. В правительстве Бурятии его намерены обжаловать.
«Правительство ожидает изготовления полного текста судебного решения, после чего будет принято решение о его обжаловании в установленном порядке в Верховном суде Бурятии. По предварительной оценке, суд принял решение, усмотрев некоторые процедурные нарушения», - прокомментировал ситуацию зампред правительства по взаимодействию с правоохранительными органами Вячеслав Сухоруков.
Напомним, Булата Цыренжапова уволили в ноябре прошлого года после того, как прокуратура внесла главе республики представление. Надзорное ведомство выявило, что высокопоставленный чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.
Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.
«Правительство ожидает изготовления полного текста судебного решения, после чего будет принято решение о его обжаловании в установленном порядке в Верховном суде Бурятии. По предварительной оценке, суд принял решение, усмотрев некоторые процедурные нарушения», - прокомментировал ситуацию зампред правительства по взаимодействию с правоохранительными органами Вячеслав Сухоруков.
Напомним, Булата Цыренжапова уволили в ноябре прошлого года после того, как прокуратура внесла главе республики представление. Надзорное ведомство выявило, что высокопоставленный чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.
Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.