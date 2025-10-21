Политика и власть 21.10.2025 в 15:27
В Бурятии защитник завышенных тарифов покинул свой пост
Борис Хмелев больше не руководит Республиканской службой по тарифам
Текст: Андрей Константинов
Борис Хмелев, почти 10 лет руководивший Республиканской службой по тарифам (РСТ), покинул занимаемую должность. Информацию об этом «Номер один» подтвердил источник, близкий к этой структуре. По его словам, сейчас уже идут поиски кандидатуры на вакантное место. Но кто займет этот важный пост, пока не известно.
Официально об отставке Бориса Хмелева не сообщалось. Однако, вероятно, она состоялась уже достаточно давно. Как обратил внимание «Номер один», последний подписанный им приказ датирован 26 августа, а начиная с сентября все документы службы уже визировал заместитель Хмелева Евгений Белов.
Борис Хмелев трудился в РСТ с января 2011 года. Сначала он занимал должность первого заместителя, а с 2016 года был назначен руководителем службы. Его работу на этом посту нельзя назвать безоблачной. И общественники, и депутаты на раз обвиняли РСТ в том, что она потворствует аппетитам энергетических монополистов, устанавливая выгодные им тарифы. Речь, прежде всего, шла о таких компаниях, как МРСК Сибири и ТГК-14.
В ответ на эти обвинения господин Хмелев обычно заявлял, что тарифы в Бурятии по сравнению с другими регионами не такие уж и высокие. Что они экономически обоснованы. Что «бедные» коммунальные и электрические монополисты работают чуть ли не в убыток. И что тарифы устанавливает не он, а некие федеральные органы власти. Стоит отметить, что как правило эти отговорки срабатывали. Так, в 2019 году руководителю РСТ удалось отбиться даже от проверки прокуратуры, выявившей, что примерно 700 млн рублей, заложенных в тариф тепловых компаний, составили необоснованные расходы.
Однако в 2025 году ситуация радикально изменилась. Силовики задержали руководителей и совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника, заподозрив их в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры энергокомпании обманывали регулирующие органы Бурятии и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию». Прокуратура Бурятии, в свою очередь, назвала тарифы ТГК-14 завышенными на 25%, и направила в суд иск об их отмене. Общественность этому только радовалась, а единственным несогласным оказалась Республиканская служба по тарифам. Что, собственно, не удивительно, ведь именно она эти тарифы и утверждала.
Вступив в полемику с прокуратурой, в РСТ заявили, что установленные для ТГК-14 тарифы «являются экономически-обоснованными», а «действующий тариф на тепло в Улан-Удэ ниже среднего уровня тарифов среди теплоснабжающих организаций России».
Тем не менее, в деле о тарифах Верховный суд Бурятии встал на сторону прокуратуры. Приказ РСТ об установлении тарифов на тепло для потребителей ТГК-14 на 2024 и 2025 годы был признан незаконным.
Свой вердикт Верховный суд вынес в начале августа. Не исключено, что именно это решение Фемиды и стало спусковым крючком к отставке Бориса Хмелева.
