Глава Бурятии назначил нового заместителя по борьбе с коронавирусом

Петра Мордовского заменили на Вячеслава Цыбикжапова





7 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом внес изменения в состав Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской лишился поста заместителя председателя оперативного штаба. Его место занял зампред по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса был создан указом главы Бурятии от 26 марта. В него вошли почти 50 человек: зампреды и министры правительства, руководители различных ведомств, силовики и мэр Улан-Удэ. Возглавляет штаб Алексей Цыденов. Согласно утвержденной структуре у него два заместителя. Вторым замом продолжает оставаться министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.Фото: «Номер один»