Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска начали претворяться в жизнь

На совете Дальневосточного федерального округа был рассмотрен ход реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития 25 городов округа (мастер-планов). Совет ДФО прошёл под председательством вице-премьера Правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Планы развития 25 дальневосточных городов в совокупности включают 875 мероприятий. В Улан-Удэ и Северобайкальске – 30 и 22 мероприятия соответственно. Они касаются решения вопросов образования, здравоохранения, культуры, состояния воздушного бассейна города, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда.

– Работа по реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска уже идёт. Стартовало строительство двух значимых для Бурятии объектов: театрально-культурного центра «Байкал» и Национального музея. Проекты реализуются в рамках дальневосточной концессии. В Улан-Удэ будут построены межвузовский кампус мирового уровня «Байкал» и набережная. Также в этом году переводим порядка 1800 домов на электроотопление. Идет строительство трансформаторных подстанций и прокладка сетей к домам, которые дадут возможность людям перейти на электроотопление. Это позволит решить вопрос с воздушным бассейном Улан-Удэ. К реализации первого этапа по программе «Чистый воздух» мы уже приступили, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Дизайн проект Национального музея РБ

Дизайн-проект театра "Байкал"



Кроме того, завершится строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2, что также приведёт к положительному эффекту для воздуха в столице республики. Комплексное развитие центра города по мастер-плану предусматривает обновление территорий в течение 10 лет путём ликвидации аварийного жилья и строительства новых объектов на общей площади 35,2 гектаров. Изменения запланированы и в других районах города: «Авиазавод», «Батарейка», «Белый лебедь». Будут построены девять путепроводов через железнодорожные пути, запланировано строительство и ремонт трамвайных путей. Развернётся строительство социальных учреждений и жилых домов.



В рамках мастер-плана в Северобайкальске запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Нижнеангарске, причалов на Байкале, центральной котельной, инженерных сетей и Тыйского водозабора. Запланировано создание детской школы парусного спорта, строительство детского лагеря федерального уровня «Байкал», нового кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий. Финансирование реализации мастер-планов обеспечивается целым рядом механизмов: президентской дальневосточной субсидией, дальневосточной концессией, специальными казначейскими кредитами.

До конца мая мероприятия мастер-планов 25 дальневосточных городов будут внесены в единую систему управления проектами Минвостокразвития России, а с июня планируется проводить оперативный мониторинг их реализации. Также на совете ДФО для оптимального сопровождения мастер-планов, оценки качества их управления решено ввести систему рейтингования дальневосточных регионов. Её основу составят пять критериев: обеспеченность финансированием, разработка проектно-сметной документации, контрактация, кассовое исполнение и качество взаимодействия. Первый рейтинг регионов будет представлен в июне.



– Началась огромная работа по реновации дальневосточных городов. Общий объём необходимых вложений составляет 4,4 трлн рублей. Поэтому эта работа не на год, и не на пять лет, а больше. И во всех регионах главы субъектов относятся к этому очень ответственно, и работа идёт, – подвёл итоги совета округа Юрий Трутнев.



Напомним, мастер-планы столицы Бурятии и Северобайкальска разработаны по итогам поручений Президента России Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в 2021 году. Долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития Улан-Удэ и Северобайкальска на период до 2030 года закреплены распоряжением правительства России в июле 2023 года.

Фото: Управление капитального строительства Бурятии