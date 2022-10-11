Кто несет ответственность за технику, сгоревшую из-за скачка напряжения?

Вопрос: «Проживаем в частном секторе. После скачка напряжения на трансформаторе у нас сгорел системный блок. Куда можно обратиться, чтобы нам возместили ущерб?»

Павел Александрович, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский

Скачки напряжения могут произойти по нескольким причинам, чаще всего не по вине потребителя:

- аварии на подстанции, среди которых замыкания на линиях электропередачи;

- импульсные скачки напряжения из-за молнии;

- обрыв или замыкание воздушной линии из-за упавшего дерева;

- повреждения кабеля при копке траншей;

- отключение электроэнергии, приведшее к скачкам напряжения;

- перекос фаз, приведший к длительной подаче напряжения более 300 вольт в сеть, из-за отгоревшего нулевого проводника на трансформаторной подстанции или в подъездном щите.

Подача электроэнергии регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Постоянное напряжение и частота электрического тока должны соответствовать ГОСТу.

По закону возместить ущерб по статье 1064 ГК РФ должна снабжающая или другая ответственная организация, на балансе которой находится электрическая линия дома.

Что делать, если из-за перенапряжения сгорела техника?

- зафиксировать факт резкого скачка напряжения. Для этого нужно уведомить аварийно-диспетчерскую службу поставщика услуг или управляющей компании, подсчитать и подтвердить документально убытки. Подтверждение расходов - чеки, счета за ремонт и покупку запчастей;

- предъявить представителю поставщика услуг претензию о возмещении причиненных убытков в добровольном порядке;

- если поставщик услуг отказался возмещать убытки, нужно обратиться в суд.