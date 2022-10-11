Общество 11.10.2022 в 10:00

Кто несет ответственность за технику, сгоревшую из-за скачка напряжения?

Что делать, если из-за скачка напряжения сгорела техника?
A- A+
Текст: Номер один
Кто несет ответственность за технику, сгоревшую из-за скачка напряжения?
Номер один

Вопрос: «Проживаем в частном секторе. После скачка напряжения на трансформаторе у нас сгорел системный блок. Куда можно обратиться, чтобы нам возместили ущерб?»

Павел Александрович, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский

Скачки напряжения могут произойти по нескольким причинам, чаще всего не по вине потребителя:

- аварии на подстанции, среди которых замыкания на линиях электропередачи;

- импульсные скачки напряжения из-за молнии;

- обрыв или замыкание воздушной линии из-за упавшего дерева;

- повреждения кабеля при копке траншей;

- отключение электроэнергии, приведшее к скачкам напряжения;

- перекос фаз, приведший к длительной подаче напряжения более 300 вольт в сеть, из-за отгоревшего нулевого проводника на трансформаторной подстанции или в подъездном щите.

Подача электроэнергии регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Постоянное напряжение и частота электрического тока должны соответствовать ГОСТу.

По закону возместить ущерб по статье 1064 ГК РФ должна снабжающая или другая ответственная организация, на балансе которой находится электрическая линия дома.

Что делать, если из-за перенапряжения сгорела техника?

- зафиксировать факт резкого скачка напряжения. Для этого нужно уведомить аварийно-диспетчерскую службу поставщика услуг или управляющей компании, подсчитать и подтвердить документально убытки. Подтверждение расходов - чеки, счета за ремонт и покупку запчастей;

- предъявить представителю поставщика услуг претензию о возмещении причиненных убытков в добровольном порядке;

- если поставщик услуг отказался возмещать убытки, нужно обратиться в суд.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии женщина-инвалид двое суток пролежала на полу в квартире
11.10.2022 в 11:20
В Улан-Удэ предотвращена ночная кража в супермаркете
11.10.2022 в 11:08
В Бурятии на преступлении пойман экс-сотрудник спецслужб Узбекистана
11.10.2022 в 10:50
Житель Улан-Удэ получил 22 года за убийство подростка, защищавшего мать
11.10.2022 в 10:39
В Улан-Удэ «Тойота» сбила женщину
11.10.2022 в 10:22
В Бурятии сельчанин убил соседа табуретом
11.10.2022 в 10:17
В Улан-Удэ скончался водитель, устроивший аварию с несколькими погибшими
11.10.2022 в 10:04
Кто несет ответственность за технику, сгоревшую из-за скачка напряжения?
11.10.2022 в 10:00
В Бурятии начался капитальный ремонт моста на федеральной трассе
11.10.2022 в 09:20
Еще одно смертельное ДТП с пьяным водителем произошло в Бурятии
10.10.2022 в 19:02
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Улан-Удэ предотвращена ночная кража в супермаркете
Местному рецидивисту ночью сильно захотелось выпить и покурить

11.10.2022 в 11:08
В Бурятии сельчанин убил соседа табуретом
Распивая с убийцей спиртное, хозяин дома заподозрил его в краже рюкзака
11.10.2022 в 10:17
В Бурятии начался капитальный ремонт моста на федеральной трассе
В настоящее время мостостроители обустраивают объездную дорогу
11.10.2022 в 09:20
В Улан-Удэ осужден похотливый москвич
Он получил 16 лет колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности девочки
10.10.2022 в 17:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru