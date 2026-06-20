Общество 20.06.2026 в 12:10

В Бурятии сторона подростка, сбившего пенсионерку, обвиняет в ДТП пострадавшую

Уголовное дело взял на контроль Александр Бастрыкин
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Текст: Карина Перова
В Бурятии сторона подростка, сбившего пенсионерку, обвиняет в ДТП пострадавшую
Фото: ГАИ Бурятии

Главный следователь России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, которое произошло в Гусиноозерске 29 июля 2025 года. 

Напомним, 15-летний мотоциклист во дворе жилого дома сбил 73-летнюю женщину – заслуженного педагога по английскому языку. У пострадавшей были диагностированы переломы (большеберцовой кости). Момент наезда попал на камеру.

«Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия. А в заседании суда по вопросу компенсации причиненного вреда представителями несовершеннолетнего выдвинута версия о виновности пострадавшей», - сообщили в Следственном комитете России.

В СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Номер один» сообщал, что мать лихача привлекли к «административке» за передачу руля несовершеннолетнему.

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