В Бурятии сторона подростка, сбившего пенсионерку, обвиняет в ДТП пострадавшую

Главный следователь России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, которое произошло в Гусиноозерске 29 июля 2025 года.

Напомним, 15-летний мотоциклист во дворе жилого дома сбил 73-летнюю женщину – заслуженного педагога по английскому языку. У пострадавшей были диагностированы переломы (большеберцовой кости). Момент наезда попал на камеру.

«Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия. А в заседании суда по вопросу компенсации причиненного вреда представителями несовершеннолетнего выдвинута версия о виновности пострадавшей», - сообщили в Следственном комитете России.

В СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Номер один» сообщал, что мать лихача привлекли к «административке» за передачу руля несовершеннолетнему.