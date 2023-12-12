Общество 12.12.2023 в 11:36
В Бурятии запущен проект «Отец героя»
Он направлен на помощь отцам погибших участников СВО
Текст: Андрей Константинов
Общественные проекты для участников спец операции реализует государственный фонд «Защитники Отечества» в Бурятии при взаимодействии правительства республики. Как сообщил 11 декабря на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей замруководителя филиала госфонда Денис Леонов, одним из значимых проектов фонда за последнее время стал проект «Отец героя».
В первую очередь, он направлен на то, чтобы помочь отцу погибшего участника спецоперации пережить утрату.
- Изучая информацию на просторах интернета, посещая другие филиалы, видя фотовыставки, которые проходят, мы отметили, что большинство фотовыставок большинство проектов посвящено мамам и жёнам Героев. Конечно, женщины переживают утрату тяжело и поддержка для них очень важна, но мы как-то упустили из виду наших отцов Героев. На самом деле мужчинам гораздо тяжелее переживать потерю сына, они не могут выговориться, они не могут показать свои эмоции на людях, поэтому мы обратились в свой взор на отцов, которые готовы рассказать историю своих сыновей. Отдельно стоит большая задача по привлечению отцов к работе с психологом. Хочется их привлечь, хочется проработать с ними эту утрату и максимально социализировать их, - рассказал замруководителя фонда «Защитники Отечества».
Проект «Отец Героя» состоит из шести этапов. Первый этап - это фотосессия с созданием материалов для выставки «отец Героя». На фотографиях отцы, кроме портретов своих сыновей, держат предмет, который ассоциируется с сыном. На втором этапе фотографии с рассказами отцов были размещены не только на фотовыставке, а также в различных пабликах. На третьем этапе госфонд начал съемки мини фильмов с рассказами отцов о сыновьях.
В этом году правительство Бурятии объявило конкурс на региональный грант по патриотическому воспитанию, в рамках одного из них буду снимать мини фильмы об отцах военнослужащих.
«Перед нами стоит задача распространить в рамках этого гранта мини-фильмы по образовательным учреждениям республики для проведения классных часов «Разговоры о важном». Следующим этапом мы пригласим наших отцов, которые готовы поделиться историей своих сыновей-героев для участия в «Разговорах о важном», - рассказал Денис Леонов.
Всего же в работу по поддержке участников СВО и их семей в рамках грантов правительства Бурятии вовлечены свыше 16 НКО. В общей сложности менее чем за год в Бурятии проведено 273 мероприятия, таких как «Уроки мужества», «Разговоры о важном», викторины, региональный патриотический форум и круглые столы, поисковые мероприятия. Также организованно и проведено около 42 спортивных и 145 культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и их семей.
- Конечно, такую большую работу по вовлечению нашей целевой аудитории в общественную работу, в работу филиала фонда мы бы не смогли провести без наших НКО. Главный партнер по общественным организациям - это Общественная палата Бурятии. Благодаря этому, мы имеем возможность работать только с проверенными общественниками. Для себя мы выбрали такой механизм: в фонде есть целевая аудитория и помещения для мероприятий, а у общественных организаций есть программы и планы с финансовым обеспечением. На данный момент у нас создана общая группа в телеграмм и такой механизм работы получил хороший отклик, как у общественников так и у участников, которые могут получить различную помощь по всевозможным направлениям, - рассказал Денис Леонов.
Кроме того, на сегодняшний день фонд «Защитники Отечества» по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова определен в качестве координатора общественных и волонтерских движений.
- В Бурятии очень активное волонтерское движение и общественная помощь участникам СВО. Это началось с самого начала специальной военной операции и продолжается по сей день. Задействовано порядка 16 тысяч человек. Таким образом, работу такой огромной массы людей необходимо регулировать, особенно в их порывах помочь работе госпиталя. Правительство республики решило вопрос таким образом, что фонд стал неким координатором работы общественных организаций в стенах госпиталя. Мы организовали группу и сейчас можем обмениваться информацией, доводить её до раненых, в том числе из других регионов, - добавил Денис Леонов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В первую очередь, он направлен на то, чтобы помочь отцу погибшего участника спецоперации пережить утрату.
- Изучая информацию на просторах интернета, посещая другие филиалы, видя фотовыставки, которые проходят, мы отметили, что большинство фотовыставок большинство проектов посвящено мамам и жёнам Героев. Конечно, женщины переживают утрату тяжело и поддержка для них очень важна, но мы как-то упустили из виду наших отцов Героев. На самом деле мужчинам гораздо тяжелее переживать потерю сына, они не могут выговориться, они не могут показать свои эмоции на людях, поэтому мы обратились в свой взор на отцов, которые готовы рассказать историю своих сыновей. Отдельно стоит большая задача по привлечению отцов к работе с психологом. Хочется их привлечь, хочется проработать с ними эту утрату и максимально социализировать их, - рассказал замруководителя фонда «Защитники Отечества».
Проект «Отец Героя» состоит из шести этапов. Первый этап - это фотосессия с созданием материалов для выставки «отец Героя». На фотографиях отцы, кроме портретов своих сыновей, держат предмет, который ассоциируется с сыном. На втором этапе фотографии с рассказами отцов были размещены не только на фотовыставке, а также в различных пабликах. На третьем этапе госфонд начал съемки мини фильмов с рассказами отцов о сыновьях.
В этом году правительство Бурятии объявило конкурс на региональный грант по патриотическому воспитанию, в рамках одного из них буду снимать мини фильмы об отцах военнослужащих.
«Перед нами стоит задача распространить в рамках этого гранта мини-фильмы по образовательным учреждениям республики для проведения классных часов «Разговоры о важном». Следующим этапом мы пригласим наших отцов, которые готовы поделиться историей своих сыновей-героев для участия в «Разговорах о важном», - рассказал Денис Леонов.
Всего же в работу по поддержке участников СВО и их семей в рамках грантов правительства Бурятии вовлечены свыше 16 НКО. В общей сложности менее чем за год в Бурятии проведено 273 мероприятия, таких как «Уроки мужества», «Разговоры о важном», викторины, региональный патриотический форум и круглые столы, поисковые мероприятия. Также организованно и проведено около 42 спортивных и 145 культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и их семей.
- Конечно, такую большую работу по вовлечению нашей целевой аудитории в общественную работу, в работу филиала фонда мы бы не смогли провести без наших НКО. Главный партнер по общественным организациям - это Общественная палата Бурятии. Благодаря этому, мы имеем возможность работать только с проверенными общественниками. Для себя мы выбрали такой механизм: в фонде есть целевая аудитория и помещения для мероприятий, а у общественных организаций есть программы и планы с финансовым обеспечением. На данный момент у нас создана общая группа в телеграмм и такой механизм работы получил хороший отклик, как у общественников так и у участников, которые могут получить различную помощь по всевозможным направлениям, - рассказал Денис Леонов.
Кроме того, на сегодняшний день фонд «Защитники Отечества» по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова определен в качестве координатора общественных и волонтерских движений.
- В Бурятии очень активное волонтерское движение и общественная помощь участникам СВО. Это началось с самого начала специальной военной операции и продолжается по сей день. Задействовано порядка 16 тысяч человек. Таким образом, работу такой огромной массы людей необходимо регулировать, особенно в их порывах помочь работе госпиталя. Правительство республики решило вопрос таким образом, что фонд стал неким координатором работы общественных организаций в стенах госпиталя. Мы организовали группу и сейчас можем обмениваться информацией, доводить её до раненых, в том числе из других регионов, - добавил Денис Леонов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегиспецоперация