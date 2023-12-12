В Бурятии запущен проект «Отец героя»

Общественные проекты для участников спец операции реализует государственный фонд «Защитники Отечества» в Бурятии при взаимодействии правительства республики. Как сообщил 11 декабря на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей замруководителя филиала госфонда Денис Леонов, одним из значимых проектов фонда за последнее время стал проект «Отец героя».В первую очередь, он направлен на то, чтобы помочь отцу погибшего участника спецоперации пережить утрату.- Изучая информацию на просторах интернета, посещая другие филиалы, видя фотовыставки, которые проходят, мы отметили, что большинство фотовыставок большинство проектов посвящено мамам и жёнам Героев. Конечно, женщины переживают утрату тяжело и поддержка для них очень важна, но мы как-то упустили из виду наших отцов Героев. На самом деле мужчинам гораздо тяжелее переживать потерю сына, они не могут выговориться, они не могут показать свои эмоции на людях, поэтому мы обратились в свой взор на отцов, которые готовы рассказать историю своих сыновей. Отдельно стоит большая задача по привлечению отцов к работе с психологом. Хочется их привлечь, хочется проработать с ними эту утрату и максимально социализировать их, - рассказал замруководителя фонда «Защитники Отечества».Проект «Отец Героя» состоит из шести этапов. Первый этап - это фотосессия с созданием материалов для выставки «отец Героя». На фотографиях отцы, кроме портретов своих сыновей, держат предмет, который ассоциируется с сыном. На втором этапе фотографии с рассказами отцов были размещены не только на фотовыставке, а также в различных пабликах. На третьем этапе госфонд начал съемки мини фильмов с рассказами отцов о сыновьях.В этом году правительство Бурятии объявило конкурс на региональный грант по патриотическому воспитанию, в рамках одного из них буду снимать мини фильмы об отцах военнослужащих.«Перед нами стоит задача распространить в рамках этого гранта мини-фильмы по образовательным учреждениям республики для проведения классных часов «Разговоры о важном». Следующим этапом мы пригласим наших отцов, которые готовы поделиться историей своих сыновей-героев для участия в «Разговорах о важном», - рассказал Денис Леонов.Всего же в работу по поддержке участников СВО и их семей в рамках грантов правительства Бурятии вовлечены свыше 16 НКО. В общей сложности менее чем за год в Бурятии проведено 273 мероприятия, таких как «Уроки мужества», «Разговоры о важном», викторины, региональный патриотический форум и круглые столы, поисковые мероприятия. Также организованно и проведено около 42 спортивных и 145 культурно-досуговых мероприятий для участников СВО и их семей.- Конечно, такую большую работу по вовлечению нашей целевой аудитории в общественную работу, в работу филиала фонда мы бы не смогли провести без наших НКО. Главный партнер по общественным организациям - это Общественная палата Бурятии. Благодаря этому, мы имеем возможность работать только с проверенными общественниками. Для себя мы выбрали такой механизм: в фонде есть целевая аудитория и помещения для мероприятий, а у общественных организаций есть программы и планы с финансовым обеспечением. На данный момент у нас создана общая группа в телеграмм и такой механизм работы получил хороший отклик, как у общественников так и у участников, которые могут получить различную помощь по всевозможным направлениям, - рассказал Денис Леонов.Кроме того, на сегодняшний день фонд «Защитники Отечества» по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова определен в качестве координатора общественных и волонтерских движений.- В Бурятии очень активное волонтерское движение и общественная помощь участникам СВО. Это началось с самого начала специальной военной операции и продолжается по сей день. Задействовано порядка 16 тысяч человек. Таким образом, работу такой огромной массы людей необходимо регулировать, особенно в их порывах помочь работе госпиталя. Правительство республики решило вопрос таким образом, что фонд стал неким координатором работы общественных организаций в стенах госпиталя. Мы организовали группу и сейчас можем обмениваться информацией, доводить её до раненых, в том числе из других регионов, - добавил Денис Леонов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии