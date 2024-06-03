В Улан-Удэ жены военнослужащих провели праздник в военном городке

В мкр. Дивизионный женсовет в/ч 46108 2 июня организовал и провел празднование Дня защиты детей. Мероприятие прошло на 3-м участке. Праздник посетили десятки детей и их родители.

День защиты детей в микрорайоне отметили не очень масштабно, но весело – провели всевозможные конкурсы для малышей и подростков. Развлечение по душе легко могли найти, как малыши, так и дети постарше.

На празднике выступили ансамбль 36-й общевойсковой армии «Селенга», Дом культуры им. Вагжанова организовал мастер-класс по созданию сердечек. Также женщины провели фестиваль красок, который особенно понравился детям.

Для главных гостей праздника- детишек - организовали бесплатные угощения – попкорн, мороженое, сахарную вату, соки.

Дети приходили на праздник с родителями, бабушками и дедушками.

В завершение увлекательной концертно-развлекательной программы в общем хороводе дети исполнили песню «Солнечный круг» и запустили в небо воздушные шарики за мир на всей планете.