В Улан-Удэ жены военнослужащих провели праздник в военном городке
Женсовет войсковой части №46108 организовал празднование Дня защиты детей
В мкр. Дивизионный женсовет в/ч 46108 2 июня организовал и провел празднование Дня защиты детей. Мероприятие прошло на 3-м участке. Праздник посетили десятки детей и их родители.
День защиты детей в микрорайоне отметили не очень масштабно, но весело – провели всевозможные конкурсы для малышей и подростков. Развлечение по душе легко могли найти, как малыши, так и дети постарше.
На празднике выступили ансамбль 36-й общевойсковой армии «Селенга», Дом культуры им. Вагжанова организовал мастер-класс по созданию сердечек. Также женщины провели фестиваль красок, который особенно понравился детям.
Для главных гостей праздника- детишек - организовали бесплатные угощения – попкорн, мороженое, сахарную вату, соки.
Дети приходили на праздник с родителями, бабушками и дедушками.
В завершение увлекательной концертно-развлекательной программы в общем хороводе дети исполнили песню «Солнечный круг» и запустили в небо воздушные шарики за мир на всей планете.