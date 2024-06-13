Общество 13.06.2024 в 10:44

В улан-удэнском лагере «Огонек» открылась первая военно-спортивная смена

На первую смену путевки получили 200 детей из Улан-Удэ и 100 детей из районов республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В улан-удэнском лагере «Огонек» открылась первая военно-спортивная смена

В улан-удэнском детском образовательно-оздоровительном центре «Огонёк» в День России открылась первая в 2024 году военно-спортивная патриотическая смена «Время героев».


- В первую очередь всех хочу поздравить с праздником. С Днём России! С Днём нашей Родины! Вы сегодня здесь, в лагере, будете проходить специальную подготовку, которая пригодится по жизни: как оказывать медицинскую помощь в разных условиях, основы военной подготовки. Вы будете больше готовы к жизни, к разным вызовам, к разным ситуациям. Все, кто сегодня здесь собрался, все по-настоящему патриоты, те, кто на самом деле любит Родину. Любит не просто на словах, а готов прикладывать усилия, чтобы наша страна была сильной, была счастливой. Дорогие ребята, в ваших руках будущее нашей страны. Вы и есть будущее нашей страны! – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.


Напомним, военно-спортивные патриотические смены «Время героев» в лагере «Огонёк» проходят с прошлого года.

Этим летом также пройдут три смены по 300 детей. На первую смену этого года путевки получили 200 детей из Улан-Удэ и 100 детей из районов республики. Квоты распределены между всеми муниципалитетами, первыми в лагерь приехали дети из Баунтовского, Иволгинского, Прибайкальского, Селенгинского районов и города Северобайкальска.

Приоритет при распределении путевок отдается детям, которые состоят в кадетских, казачьих, патриотических обществах, юнармейцам, спортсменам и детям участников специальной военной операции.

Ребята от 14 до 17 лет разделены на 8 отрядов. Помимо стандартной культурно-досуговой деятельности образовательно-оздоровительного центра, они пройдут программу военно-спортивной подготовки: научатся управлению БПЛА, тактической медицине, военной тактике, сборке-разборке автомата, изучению карт местности и другим умениям.

Отдых детей в лагере «Огонек» организован АНО «Центр военно-спортивной подготовки «Воин» совместно с комитетом по образованию администрации Улан-Удэ.

Напомним, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов Центра «ВОИН» проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.


Фото: правительство Бурятии

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время героев детский лагерь Огонек Улан-Удэ

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