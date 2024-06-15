Общество 15.06.2024 в 13:40

Жители Улан-Удэ обеспокоены нашествием горностаевой моли

Гусеницы под слоем паутины пожирают деревья

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Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ обеспокоены нашествием горностаевой моли

Личинки опасного вредителя – горностаевой моли продолжают атаковать деревья и кустарники в столице Бурятии. Насекомые обгладывают ветви деревьев подчистую.

«В нашем городе нашествие личинок горностаевой моли. Обрабатывать чем-то бесполезно – паутина слишком плотная. Птицы сквозь нее тоже, к сожалению, не могут пробиться, поэтому гусеницы спокойно паразитируют. В основном на яблоньках.

Единственное спасение – оса-наездник, которая откладывает яйца в гусениц горностаевой моли прямо сквозь паутину. Но эти осы не любители жить в городской среде. Так что спасать городские насаждения придется нам, жителям города. Поэтому если увидите покрытые паутиной ветки, очистите их по возможности от паутины и удалите гусениц. Можно например палкой это сделать, хотя бы сбросить эту гадость с дерева, а птички подберут», - делятся мнениями жители.

Напомним, в начале июня в Улан-Удэ бросились на борьбу с атакующими вредителями. На общественных территориях борьбу с горностаевой молью, поражающей деревья, ведут сотрудники «Городского лесничества». По словам специалистов, справиться с вредителем можно только массовыми обработкам, в том числе в частном секторе.

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вредители насаждения деревья борьба

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