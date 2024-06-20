Общество 20.06.2024 в 10:41
В Улан-Удэ проверили, как содержат военнослужащих-«самовольщиков»
Многих из них ждет разбирательство по уголовной статье
Текст: Андрей Константинов
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила казармы при войсковой части на станции Дивизионная, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Они ожидают разбирательства по составу преступления, предусмотренному ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы».
«Уполномоченный проверила качество приготовления пищи и материально бытовое обеспечение. На территории части имеются магазины, где можно приобрести дополнительные продукты питания и другие товары первой необходимости. После осмотра условий содержания военнослужащих Уполномоченный провела прием по личным вопросам. Поступило более 40 обращений по вопросам выплаты денежного довольствия, получения удостоверений ветерана боевых действий, оказания медицинской помощи и проведению военно-врачебной комиссии», - рассказали в аппарате Юлии Жамбаловой.
Там также отметили, что в ряде случаев причиной самовольного оставления военнослужащим воинской части являются семейные обстоятельства.
Напомним, в конце апреля Юлия Жамбалова посетила СИЗО Улан-Удэ, где на тот момент содержались 31 участник спецоперации. Все они обвинялись по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы).
Отметим, с начала этого года в военные суды Бурятии (улан-удэнский и кяхтинский) поступило уже более ста дел по 337-й статье УК РФ, по многим из них уже вынесены приговоры. Всем фигурантам грозят серьезные сроки, вплоть до 10 лет лишения свободы.
Фото: предоставлено аппаратом Уполномоченного по правам человека
«Уполномоченный проверила качество приготовления пищи и материально бытовое обеспечение. На территории части имеются магазины, где можно приобрести дополнительные продукты питания и другие товары первой необходимости. После осмотра условий содержания военнослужащих Уполномоченный провела прием по личным вопросам. Поступило более 40 обращений по вопросам выплаты денежного довольствия, получения удостоверений ветерана боевых действий, оказания медицинской помощи и проведению военно-врачебной комиссии», - рассказали в аппарате Юлии Жамбаловой.
Там также отметили, что в ряде случаев причиной самовольного оставления военнослужащим воинской части являются семейные обстоятельства.
Напомним, в конце апреля Юлия Жамбалова посетила СИЗО Улан-Удэ, где на тот момент содержались 31 участник спецоперации. Все они обвинялись по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы).
Отметим, с начала этого года в военные суды Бурятии (улан-удэнский и кяхтинский) поступило уже более ста дел по 337-й статье УК РФ, по многим из них уже вынесены приговоры. Всем фигурантам грозят серьезные сроки, вплоть до 10 лет лишения свободы.
Фото: предоставлено аппаратом Уполномоченного по правам человека
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