Общество 02.12.2024 в 09:31

Младшему лейтенанту из Бурятии присвоили звание Героя России посмертно

Жаргал Дашиев участвовал в спецоперации с первых дней
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Текст: Андрей Константинов
Младшему лейтенанту из Бурятии присвоили звание Героя России посмертно
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно младшему лейтенанту из Бурятии Жаргалу Дашиеву. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Жаргал родился 14 июля 1992 года в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в многодетной семье. Окончил Сосново-Озерскую среднюю школу №1.

В 2012 году был призван в армию, служил в 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. По окончания срочной службы заключил контракт.

Жаргал участвовал в спецоперации с первого дня. В конце марта 2022 года получил тяжелое ранение, был награжден Орденом Мужества.

После лечения и реабилитации в июне 2023 года вернулся в строй. В октябре 2023 года ему присвоили звание младшего лейтенанта.

Жаргал Дашиев погиб в ходе выполнения боевой задачи 9 марта 2024 года.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что звание Героя России посмертно присвоили сержанту из Бурятии Владимиру Белокопытову. Он умер от острой коронарной недостаточности за две недели до присвоения высокого звания.
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