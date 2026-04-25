Лицею №27 в Улан-Удэ дали ещё полгода на установку датчиков разбития окон

Лицей №27 в Улан-Удэ получил отсрочку до 1 сентября 2026 года на установку дополнительных охранных датчиков - тех, что срабатывают при разбитии окон. Верховный суд Бурятии оставил в силе определение районного суда, который согласился перенести сроки.Напомним, ещё в августе 2024 года суд обязал школу и комитет по образованию установить на всех входах домофоны и системы контроля доступа, провести охранную сигнализацию во всех помещениях и смонтировать систему оповещения и эвакуации на случай теракта. Срок тогда дали - шесть месяцев.К концу 2025 года, как пояснила директор лицея, основные работы выполнили. Но 29 декабря судебный пристав, проверявший исполнение, обнаружил недоделку: на территории школы не хватало датчиков разбития окон. Без них работу не приняли.Школа заказала локально-сметный расчёт, согласовала его с комитетом по образованию и направила заявку на финансирование - 542 тысячи рублей. Деньги пообещали выделить в 2026 году после очередного уточнения бюджета. Лицей попросил отсрочить исполнение до сентября.Прокуратура возражала: срок и так был разумным, денег ждали полтора года, а нарушение антитеррористических норм создаёт угрозу жизни и здоровью детей. Однако суд учёл, что основная часть работ сделана, а недостающая сумма довольно велика для бюджетного учреждения, которое не может взять и перебросить деньги с других статей. Отсрочку дали. Верховный суд эту позицию поддержал.Фото: «Номер один»