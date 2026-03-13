Общество 13.03.2026 в 09:04

В приграничном с Россией регионе Монголии будут развивать контрольно-пропускной пункт

Модернизация российского КПП Хандагайты позволит ему работать круглосуточно
Текст: Чингис Шоноев
Фото: архив «Номер один»
Приграничный с РФ монгольский аймак Увс будет развивать международный пограничный переход Боршоо, примыкающий к российскому контрольно-пропускному пункту (КПП) Хандагайты в Тыве. 

"В нашем приграничном с Россией аймаке работают два погранперехода Тэс и Боршоо, через которые ежегодно проходят в среднем 5-6 тыс. человек. Из них 90% пересекают границу через Боршоо, примыкающий к российскому контрольно-пропускному пункту Хандагайты. Поэтому власти региона совместно с управлением таможни обсудили развитие пограничного перехода Боршоо", – рассказали в администрации аймака. 

По ее информации, модернизация российского КПП Хандагайты позволит ему работать в многостороннем режиме, круглосуточно и круглогодично, что позволит увеличить как пассажиропоток, так и грузопоток в обе стороны. Ранее премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар попросил правительство России уделить внимание стабильным поставкам бензина через западные погранпереходы, в том числе Боршоо.

Глава Тывы Владислав Ховалыг называл пункт пропуска Боршоо одним из ключевых пунктов выстраивания трансграничного коридора, соединяющего РФ, Монголию и КНР по оптимальному логистическому маршруту. Проект международного транспортного коридора – на первых порах автомобильного, а в перспективе железнодорожного - по предложению тувинского правительства включен в новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа Российской Федерации до 2035 года.

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

