Байкал оказался на последнем месте в списке предпочтений туристов

Сервис SuperJob опросил три тысячи экономически активных россиян, чтобы понять, где бы они хотели провести свой идеальный отпуск. Несмотря на то, что 40% из них выбирают отдых внутри страны, озеро Байкал, увы, оказалось в самом конце списка желанных направлений.

В опросе выяснилось, что лишь 4% респондентов мечтают провести свой отпуск на берегах Байкала. Это ставит жемчужину Бурятии на последнее место среди внутренних туристических локаций, уступая даже отдыху дома (9%).

Лидером среди российских курортов по-прежнему остается Черное море. Сочи и Адлер привлекают 9% опрошенных, хотя этот показатель и снизился по сравнению с прошлым годом. Крым сохраняет свою популярность у 8% россиян, другие курорты Краснодарского края – у 7%.

Среди заграничных поездок явным лидером является Турция (11%), следом идут Италия (10%) и Таиланд (7%).

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