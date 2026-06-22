В Бурятии готовятся к строительству второго Северомуйского тоннеля

По словам главы Бурятии, объём инвестиций в проект составляет более 340 млрд рублей. Завершить строительство планируется до конца 2032 года. После ввода нового тоннеля суммарная провозная способность БАМа и Транссиба вырастет до 270 миллионов тонн в год.





«Для Бурятии это новые рабочие места, дополнительный импульс развития наших северных районов и укрепление транспортной связанности», - отметил глава республики.

Сегодня глава Бурятии вместе с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, руководителем Росжелдора Александром Сахаровым и компанией «Бамтоннельстрой-Мост» работает на БАМе.«Ознакомились с ходом подготовительных работ по строительству второго Северомуйского тоннеля. Главный акционер «Бамтоннельстроя» и руководитель проекта строительства тоннеля Руслан Байсаров представил текущий статус и объём работ. Северомуйский тоннель является одним из ключевых участков БАМа. Второй тоннель позволит поднять пропускную способность магистрали до 130 млн тонн, повысить надёжность перевозок и обеспечить дальнейшее развитие Восточного полигона РЖД», - рассказал в соцсетях Алексей Цыденов.