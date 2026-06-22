«Замершие беременности, выкидыши»: у улан-удэнки родился долгожданный сын

В Городском перинатальном центре Улан-Удэ сегодня в торжественной обстановке выписали многодетную маму, у которой родился долгожданный сын.

Алёне 28 лет, и недавно она стала мамой в пятый раз. У женщины четверо девочек: две погодки и близняшки. И, наконец, появился сынишка, которого назвали Макаром. Супружеская пара ждала его очень долго.

«Были и замершие беременности, и выкидыши, и прерывание по медицинским показаниям. Всё это на протяжении трёх лет. После очередной замершей беременности мы с мужем решили отпустить ситуацию, я устроилась на работу, чтобы сместить фокус, тяжело было постоянно переживать. И вдруг спустя три месяца оказалось, что беременна. Не описать словами все чувства, которые мы испытали», - рассказала Алёна.