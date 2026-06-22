В Бурятии разгромили очередные уличные туалеты

В казне муниципального имущества Тункинского района Бурятии пожаловались на вандалов. Хулиганы разгромили уличный туалет и испортили качели.

«Туалет в четверг построили, и уже двери сломали. На качелях оторвали защитные резинки, за которые удобно и мягко держаться. Цепи теперь голые», - посетовали специалисты.

Жителей и гостей просят с уважением относиться к имуществу. И проводить соответствующие беседы с детьми.

Ранее вандалы снесли три двери в туалетах на кладбище «Южное» в Улан-Удэ.



