Общество 22.06.2026 в 16:46

Монгольские и американские военные будут искать хана

В стране стартовали совместные учения с участием 18 государств
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Текст: Иван Иванов
Монгольские и американские военные будут искать хана
Фото: архив «Номер один»
В Монголии начались международные миротворческие военные учения «В поисках хана-2026», сообщает портал «Монцамэ». Впервые они были организованы в формате двусторонних совместных полевых учений в рамках сотрудничества между Монголией и США в сфере обороны. С тех пор они ежегодно расширялись и развивались, приобретя международный статус. 

В этом году учения проходят уже в 20-й раз. В них принимают участие более 1100 военнослужащих из 18 стран мира. Мероприятия проводятся по трём основным направлениям: командно-штабные учения, полевые учения и профессиональная подготовка. Кроме того, в программу вошли занятия и практические тренировки, связанные с применением беспилотных летательных аппаратов, что учитывает современные условия безопасности. 

На церемонии открытия учений присутствовали член Великого Государственного Хурала, член правительства и министр обороны Д. Батлут, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Монголии генерал-лейтенант С. Ганбямба, главы дипломатических представительств и военные атташе. От американцев выступили заместитель командующего Индо-Тихоокеанским командованием Вооружённых сил США генерал-лейтенант Джордж Роуэлл и посол США в Монголии Ричард Буанган. Они высоко оценили участие монгольских миротворцев в международных операциях и подчеркнули их значение.
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