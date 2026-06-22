Скандал о цветочной рассаде в Улан-Удэ дошел до полиции и УФАС

В 2026 году цветочное озеленение в Улан-Удэ охватило более 10 тыс. квадратных метров. Однако озеленение главного города республики в год его юбилея, «Алтарганы» и других событий столкнулось с неожиданными трудностями.Озеленением должно было заниматься ООО «Рич», которое отобрали по итогам проведенных в прошлом декабре торгов.«Оно не справилось с условиями контракта, не смогло вовремя высадить цветы. При неоднократных встречах, совещаниях мы разъясняли, подсказывали, как нужно работать, каким образом все выстроить. У фирмы было достаточно времени, чтобы вырастить рассаду, а также закупить необходимые материалы, однако данная организация нас подвела», - описывает ситуацию директор профильного МБУ «Городское зеленое строительство» Светлана Григорьева.По ее словам, фирму убеждали расторгнуть деловые отношения по соглашению сторон. Но таким способом прекратить сотрудничество удалось лишь по Советскому району. Аванса фирма не получала, так что бюджет не пострадал.«Мы быстро провели закупочные процедуры, выиграла организация ИП Балданова, и в Советском районе вовремя произвели цветочное озеленение. Но по Железнодорожному району мы цветочное оформление выполнили собственными силами «Горзеленстроя», также закупили вазоны, которые сейчас появились на Элеваторе. По Октябрьскому району расторжение прошло в одностороннем порядке. По результатам торгов другая организация приступила к высадке растений. Планируем закончить в течение недели», - пояснила директор «Горзеленстроя».На первоначального подрядчика было подано заявление в УФАС по Бурятии. Муниципалы ходатайствовали о включении ООО «Рич» в реестр недобросовестных поставщиков, но решение по жалобе антимонопольщики пока не вынесли.Тем не менее, несмотря на неприятные сюрпризы, цветочное оформление Улан-Удэ было проведено более-менее в срок, до Дня города.«Но погода подводит. Растения немного сдерживаются в росте, погода не благоприятствуют их развитию. Сейчас они недостаточно усваивают питательные вещества из почвы, необходимо тепло. Поэтому у нас такой вид у неразросшейся цветочной рассады», - пояснила Светлана Григорьева.В целом для озеленения что-то выращивается в муниципальных питомниках, что-то покупается в других питомниках Бурятии и даже Иркутска. Под озеленение в 2026 году попадут более 40 зон города. В том числе, речь идет о высадке крупных кустов, а также деревьев-крупномеров.Поставка посадочного материала была распланирована на три этапа – весна, лето (август) и осень (сентябрь). Весной уже высадили более двух тысяч растений, кустарников.«Озеленили такие территории, как ул. Балтахинова – восстановили «живые изгороди» из кизильника, на ул. Терешковой и проспекте 50-детия Октября восстановили «изгороди» из яблони, на площади Советов досадили в прогалы кизильник. Много посадок сделали в Сквере коммунальщиков, пограничников. На ул. Советской высадили серебристые тополя. По ул. Балтахинова возле ТЦ «Европа» у нас появились ели обыкновенные», - рассказывает Светлана Григорьева о некоторых работах сезона.Специальным пересадчиком в 150 микрорайоне нынче высажено 78 сосен высотой 3,5-4 метра – готовят сквер. На текущей неделе приступят к посадке второй линии. Всего намечено посадить около 100 таких сосен.Этот пересадчик также помог восстановить сбитые зимой у ТЦ «Мед» березы. С его помощью намечено высадить около десяти сосен-крупномеров в парке им. Жанаева. Крупномеры высаживают в самых разных частях Улан-Удэ.К слову, в прошлом году на фоне жары был всплеск горностаевой моли. Сейчас жары нет и моль сильно не беспокоит. Да и спецобработка была вовремя проведена.На «тропе здоровья» в юго-западной части Улан-Удэ в этом году намечено обустроить входную группу, лавочки, беседки. Чтобы люди лучше ориентировались, установят 144 указателя.«Горзеленстрой», конечно, хотел бы самостоятельно выращивать всю рассаду цветов и озеленять ими город. Но в сегодняшнем виде потенциал для этого отсутствует. Так, в трех своих теплицах там смогли вырастить всего 10 тыс. растений цветочной рассады. А на город ее требуется аж 250 тыс. штук в сезон.Однако не исключено, что после нынешнего опыта с подрядчиком, который в год 360-летия города, сработал очень неубедительно, город будет все же выращивать больше собственной цветочной рассады, построит дополнительные теплицы.«ООО «Рич» в прошлом году работало в городе по уборке дорог и этот опыт благоустройства позволил им принять участие в наших торгах. Сейчас мы даже передали в полицию обращение, чтобы к этой организации приняли меры. Думаю, что недопустимо так сильно подводить город, тем более, в юбилейный период. Компания не приступила абсолютно к Советскому и Железнодорожному районам. В Октябрьском районе попыталось что-то делать, но начали высаживать рассаду не по схемам, рассада была неразвитой, нецветущей. Частично по эскизам рассады не хватало. Например, половину клумбы высадят, половину клумбы ждут, когда у них цветы зацветут, чтобы высадить. Поэтому такое неприглядное состояние было в Октябрьском районе», - констатировала Светлана Григорьева.Фирме, по словам директора МБУ «Городское зеленое строительство», начислены штрафы. «Ни одного штрафа не поступило к нам. Будем взыскивать в судебном порядке», - сказала она.Готовясь к теплому сезону, в городе провели стрижку более 1300 деревьев.«По таким улицам как Дарханская, Жердева, Сухэ-Батора, Каландаришвили, Октябрьская мы провели санитарную омолаживающую обрезку. Эти деревья приобретут хорошие формы буквально через пару лет. Станут пушистыми, хорошими. Когда крона разрастается, она также начинает представлять опасность, у нас очень много ветролома при нашем ветре, нашей погоде. Эта работа выполняется в рамках программы «Зеленый город», - отмечает Светлана Григорьева.