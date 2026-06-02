За месяц в Улан-Удэ высадили свыше тысячи растений

В мае специалисты МБУ «Городское зеленое строительство» высадили в Улан-Удэ более 1 150 растений, в том числе 450 деревьев и 703 кустарника.

Город украсили 176 яблонь, 43 берёзы, 24 рябины, 30 серебристых тополей, 19 елей, 8 сосен, 12 клёнов Гиннала, а также сотни кустарников – кизильник, пузыреплодник, спирея и сирень.

Новые зелёные насаждения появились во многих районах города: на площади Советов, проспекте 50-летия Октября, улицах Терешковой, Балтахинова, Сухэ-Батора, Советской, Кабанской, Борсоева и Автомобилистов, а также в скверах Коммунальщиков, Бамовцам, Наранай Туяа, Студенческом, Пограничников и на других общественных территориях.