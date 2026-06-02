Общество 02.06.2026 в 15:10
В Улан-Удэ обновили шумовые полосы на Терешковой
Работы велись ночью
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ специалисты дорожной службы комбината по благоустройству обновили шумовые полосы на улице Терешковой, возле остановки «Республиканская больница».
Работы велись ночью, чтобы не мешать транспортному потоку. Разметку наносят холодным пластиком.
Шумовые полосы – это искусственно созданная неровность на поверхности дороги, которая вызывают вибрацию автомобиля.
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