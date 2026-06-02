В Улан-Удэ пьяный водитель без прав протаранил иномарку и забор

Сегодня утром случилось ДТП с пострадавшими на улице Вакарина в Улан-Удэ. Предварительно, 25-летний водитель автомобиля «Хонда ХР-В» столкнулся с впереди идущей «Хондой Инспайр», а затем влетел в забор жилого дома.

У виновника аварии не было права управления ТС. Пострадали 25-летние девушка и пассажир «Хонды ХР-В», их доставили для осмотра в медучреждение.

«Все трое, включая водителя «Хонда ХР-В», находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако водитель от прохождения освидетельствования отказался. Инспекторы ДПС оформили административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КРФ об АП», - рассказали в ГАИ Бурятии.