В Улан-Удэ на Верхней Березовке запечатлели медведя

Минувшей ночью жители Улан-Удэ запечатлели медведя на дороге на Верхней Березовке. Видео появилось в соцсетях.

На место выезжали сотрудники Бурприроднадзора. Сигнал подтвердился – специалисты обнаружили следы небольшого хищника, предположительно двух лет.

«Стоит отметить, что след проходящий, то есть медведь здесь не задержался, далее ушел в глубь леса. На данный момент нет никаких оснований для тревоги. В случае возникновения реальной угрозы, будут приняты соответствующие меры», - прокомментировали в ведомстве.

Также ситуацию прокомментировали в Этнографическом музее. Они подчеркнули, что их медведи, Малыш и Семёниха, находятся в своих новых просторных вольерах.