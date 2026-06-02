В Улан-Удэ на два месяца перекроют дорогу возле Центра креативных индустрий

В Улан-Удэ с 4 июня до 30 июля перекроют дорогу по улице Жуковского – вдоль строящегося Центра креативных индустрий.

Как пояснили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии, там будут благоустраивать территорию ЦКИ и возводить подпорную стенку.

Водителям рекомендуют использовать объездные маршруты по улицам Дундича и Дзержинского.

«Схемы объезда будут размещены на информационных щитах на перекрёстках улиц Дундича и Ломоносова, а также Хоца Намсараева и Жуковского. Приносим извинения за временные неудобства», - прокомментировали в УКС.