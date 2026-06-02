У каждого третьего ребенка в Улан-Удэ диагностировано плоскостопие

1 июня в Международный день защиты детей специалисты Детской республиканской клинической больницы провели выездную акцию в парке «Юбилейный», осмотрев более 100 детей. Для диагностики и реабилитации врачи использовали такое современное оборудование, как стабилоплатформа, плантограф и комплекс Системы Pablo.



По итогам обследований у каждого третьего ребёнка было выявлено плоскостопие. При этом врачи отметили хорошее развитие мелкой моторики и отсутствие проблем с координацией у большинства детей. Всем детям были даны индивидуальные рекомендации – от советов заниматься спортом до назначения ЛФК и ортопедических стелек. Для создания праздничного настроения всех участников акции угостили соком и воздушным шариком.

Фото: ДРКБ