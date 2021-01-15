В год пандемии Монголия потеряла почти 10 процентов скота

Поголовье скота в стране составило 67,1 млн голов, сократившись почти на 4 млн



В Монголии по предварительным результатам переписи домашних животных в 2020 году насчитывалось 67,1 миллиона голов скота. Это на 3,9 миллиона (9,9%) меньше, чем в прошлом году 2019 году, сообщает



По информации НСК, общее поголовье лошадей в 2020 году составляет 4,1 млн., коров - 4,7 млн., верблюдов - 472,9 тыс., овец -- 30 млн. и коз - 27,7 млн. голов. По сравнению с прошлым годом общее поголовье овец сократилось на 2,2 млн. (6,9%), коз – на 1,5 млн. (6,9%), лошадей - на 122,1 тыс. (2,9%), коров – на 21,8 тыс. (0,5%), а поголовье верблюдов увеличилось на 521 голову (0,1%).



При этом, по предварительным результатам, в аймаках Ховд, Дорноговь, Сэлэнгэ, Увс, Дорнод, Сүхбаатар, Баян-Улгий, Дархан-Уул, Орхон и в Улан-Баторе поголовье скота увеличилось на 10,0-208,2 тыс. голов.



На снижение общей численности поголовья скота в основном повлияли такие факторы, как поздно наступившее в большинстве районов в прошлом году лето. Это вызвало высокий риск стихийного такого бедствия, как дзуд, и привело к повышенному спросу на сено, корма и к чрезмерному выпасу скота. На ситуацию повлияло также увеличение поставок скота на рынок и рост заготовок запасов мяса, что стало основной причиной снижения общего поголовья скота, отмечает Национальный статистический комитет.



Фото: montsame.mn В Монголии по предварительным результатам переписи домашних животных в 2020 году насчитывалось 67,1 миллиона голов скота. Это на 3,9 миллиона (9,9%) меньше, чем в прошлом году 2019 году, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой Национальный статистический комитет Монголии (НСК).По информации НСК, общее поголовье лошадей в 2020 году составляет 4,1 млн., коров - 4,7 млн., верблюдов - 472,9 тыс., овец -- 30 млн. и коз - 27,7 млн. голов. По сравнению с прошлым годом общее поголовье овец сократилось на 2,2 млн. (6,9%), коз – на 1,5 млн. (6,9%), лошадей - на 122,1 тыс. (2,9%), коров – на 21,8 тыс. (0,5%), а поголовье верблюдов увеличилось на 521 голову (0,1%).При этом, по предварительным результатам, в аймаках Ховд, Дорноговь, Сэлэнгэ, Увс, Дорнод, Сүхбаатар, Баян-Улгий, Дархан-Уул, Орхон и в Улан-Баторе поголовье скота увеличилось на 10,0-208,2 тыс. голов.На снижение общей численности поголовья скота в основном повлияли такие факторы, как поздно наступившее в большинстве районов в прошлом году лето. Это вызвало высокий риск стихийного такого бедствия, как дзуд, и привело к повышенному спросу на сено, корма и к чрезмерному выпасу скота. На ситуацию повлияло также увеличение поставок скота на рынок и рост заготовок запасов мяса, что стало основной причиной снижения общего поголовья скота, отмечает Национальный статистический комитет.Фото: montsame.mn