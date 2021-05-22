Младенцы, которые не нужны

Могут ли решить проблему отказников беби-боксы?



В праздничный день, 9 Мая, сводки происшествий Улан-Удэ пополнила новость о найденном в реке у села Сотниково мертвом младенце. Тельце малыша, объеденное птицами и рыбами, заметили в Селенге прохожие. Шокирующая информация быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурю негодования у жителей республики. Осуждение нерадивой матери, бросившей ребенка на верную смерть, сменяли вопросы – почему женщина, не желающая воспитывать ребенка, ради спасения не подбросила его людям? Мать до сих пор ищут, как и многих других, что бросили новорожденных на верную смерть.



Когда мать не хочет быть матерью



Следователи рассказали, что у села Сотниково из воды извлекли тело новорожденного доношенного мальчика европеоидной расы с обрезанной пуповиной и посмертно изъеденное рыбами и птицами. Сыщики возбудили уголовное дело по убийству малолетнего, назначили экспертизы по давности и причинам смерти малыша. Родившую и бросившую ребенка женщину активно ищут: проверяют стоявших на учете рожениц близлежащих сел, берут образцы для сравнительного ДНК-исследования.



Ровно так же разыскивали и мать младенца, тело которого в декабре 2019 года вырвали у собак в Гусиноозерске. Тогда возле домов по улице Ключевской местные жители увидели возню двух собак, пригляделись и обомлели – животные дрались из-за трупа младенца. Прохожие отогнали собак и вызвали полицию. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик родился живым и доношенным, а содержимое его желудка свидетельствовало, что мать перед смертью накормила малыша. Следователи выяснили, что тело ребенка было упаковано в пакет и выброшено на помойку, откуда его и достали бродячие собаки. Ни генетика, ни другие розыскные меры пока не дали результатов, горе-мать все еще в розыске.



До сих пор не нашли мать новорожденного, которая точно так же, как и родительница сотниковского мальчика, выбросила младенца в реку. В мае 2017 года младенца с пуповиной увидел местный житель в протоке Уды близ поселка Матросова, он сфотографировал труп и вызвал полицию. Сыщики тогда предположили, что мать родила ребенка прямо на берегу. Разыскивали женщину всеми известными следствию способами, даже обращались к ней через СМИ, обещали вознаграждение и анонимность тем, кто знал беременную женщину, у которой ребенок так и не появился, но все тщетно.



Трагедий, подобных этим, много. Ежегодно в Бурятии происходит в среднем два случая, когда женщины избавляются от малышей криминальным способом. К счастью, бывает, что младенцы, несмотря на смертельные условия, выживают. Два года назад жительница Северобайкальска подбросила новорожденного сына в подъезд дома. Сыщикам удалось разыскать ее, и генетический анализ подтвердил родство матери и ребенка, лишь после этого она призналась – малыш был четвертым ребенком в семье, и его они с мужем не потянули бы. Или шокирующий случай прошлого года, когда мать шести детей, лишенная на них прав, положила свою новорожденную дочь на платформу грузового поезда и отправила умирать. Ребенок доехал до станции, где писк еле живой малышки услышал сотрудник железной дороги и спас ей жизнь.



Для решения социальной проблемы нежелания быть матерью еще в средние века в Европе появились устройства, которые назывались «колесо подкидышей».



При церквях, а позже и при больницах были оборудованы первые беби-боксы - специальные «киоски», где мать могла оставить новорожденного младенца, если по каким-то причинам у нее нет возможности растить его самостоятельно. Система существует и по сей день, правда не во всех европейских странах. Дело в том, что отношение к беби-боксам в обществе диаметрально противоположное. Одни говорят о необходимости спасения детей, пусть даже таким способом, другие уверены – легкодоступные боксы для подкидышей не решат эту проблему, а лишь покажут обществу, что можно легко и просто отказаться от своего ребенка и тебе ничего за это не будет.



Запретить беби-боксы



Как выглядят современные беби-боксы? Это небольшая ниша в стене, где подвешена люлька (или оборудована мягкая лежанка) и созданы все условия для непродолжительного пребывания малыша – поддерживается нужная температура воздуха, подается кислород, подвесная конструкция тщательно продумана, чтобы исключить ее опрокидывание. Любая женщина может открыть дверцу и положить туда ребенка, после чего ей дается примерно полминуты, чтобы одуматься. Если решение остается в силе, то дверцы блокируются с внешней стороны, подается сигнал персоналу больницы или церкви и отказника забирают для медосмотра и последующего оформления в дом малютки.



Эксперимент по внедрению беби-боксов в России начался с Краснодарского края в 2011 году, вскоре на Кубани заработало пять «окон жизни». Сейчас эта система действует в 13 регионах страны. В 2017 году в Улан-Удэ обсуждалась возможность внедрения в Бурятии системы беби-боксов. В дискуссии принимали участие представители исполнительных и законодательных органов власти, общественных и религиозных организаций республики, представители СМИ.



Участники тогда сошлись во мнении, что введение системы беби-боксов ведет к безответственному отношению родителей к жизни новорожденного. Кроме того, установка и эксплуатация системы «окон жизни» дорогостоящая, потому средства лучше будет потратить на профилактику и психологическую помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и вынужденным оставить ребенка, а также организацию государственной поддержки материнства и детства.



В настоящее время в целях профилактики отказов от новорожденных функционируют кризисные центры при перинатальных центрах для беременных, где мать, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, могла бы получить психологическую помощь и информацию о вариантах социальной поддержки. На базе медицинских организаций предусмотрены кабинеты психологов, специалистов по социальной работе и юристов, которые оказывают поддержку женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводят доабортное консультирование. Сейчас разрабатывается нормативный акт, направленный на материальную поддержку беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, вставших на учет по беременности на ранних сроках (до 12 недель), согласно Посланию президента РФ от 22 апреля 2021 года, сообщили в Министерстве здравоохранения РБ.



База данных женщин с риском отказа



С 2011 года в республике создана и эффективно работает служба по профилактике отказа от новорожденных. В 2019 году удалось «профилактировать» восемь отказов от новорожденных, в 2020 году - шесть.



Когда специалисты службы подключаются к решению проблем, многие из них удается решить положительно. Если говорить о фактах отказа от детей, то в 2019 году было пять детей, оставленных в медицинских учреждениях, в 2018 году - 13 малышей, сообщили в Минздраве.



Профилактическая работа с женщинами идет по специально разработанному новому алгоритму, предполагающему не только направление по недопущению отказа от младенца, но и сопровождение матери и ребенка после выписки из роддома через психологов, юристов и соцработников, в помощи которых так нуждается потенциальная отказница.



Как выяснилось, в Бурятии создан единый регистр женщин, отказавшихся от ребенка, и база данных женщин с риском отказа. Работая по данной технологии, удается в год предотвратить до 62% отказов, в абсолютном числе за последние 11 лет работы оставили в семьях 171 ребенка.



Судя по статистике, в 2020 году поступило 14 сигналов об отказе от новорожденного, шесть из них было предотвращено (два из четырех - в Республиканском перинатальном центре и четыре из десяти - в Городском перинатальном центре).



По мнению специалистов республиканского Минздрава, проблема оставления и убийства новорожденных требует комплексного решения со стороны различных ведомств. Одними беби-боксами ее не решить. Здесь требуются меры более масштабного плана. Это и открытие реабилитационных центров для матерей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, и возвращение в школы цикла уроков «Нравственные основы семейной жизни» и «Этика и психология семейной жизни». Также нужно увеличить размеры материальной помощи нуждающимся матерям, чтобы они не оказывались перед необходимостью страшного выбора - отказаться от ребенка или оставить. Лишь так можно будет снизить процент малышей, умерщвленных руками своих матерей.



Одно дело, когда профилактическая работа ведется на этапе оказания медицинской помощи беременным, и совершенно другое, когда женщина сразу для себя решает, что ребенка у нее не будет. Факт остается фактом - существует категория матерей, тайно рожающих дома, они не встают на учет в женскую консультацию, не обращаются к врачам, а потому найти, кто родил в домашних условиях и избавился от плода или ребенка, крайне сложно, если только у женщины не было осложнений после родов. Такие матери не желают, чтобы кто-то знал или наказал их за рождение или отказ от ребенка. Потому латентность этого вида преступлений очень велика.



В этом плане преимущество беби-боксов очевидно - женщина может анонимно оставить там ребенка, и за это она не может быть наказана. Эти условия как раз и удовлетворяют потребности женщин, идущих на все, лишь бы никто не узнал о том, что она родила.



Расследование по делу о сотниковском мальчике продолжается. Следственный комитет обращается с просьбой ко всем, кому известны любые сведения об обстоятельствах смерти ребенка или о его родителях, позвонить по телефонам: 8 (3012) 21-43-95 (отдел криминалистики Следственного управления), 8 (30130) 41-0-30 (следственный отдел по Иволгинскому району) или 102 (полиция).



Любовь Ульянова, «Номер один».