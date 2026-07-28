Экономика и бизнес 28.07.2026 в 17:06

«Селенгинский ЦКК» оказался в неприятной ситуации

Чиновники Бурятии обвинили предприятие в неуважении к Фемиде
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Текст: Петр Санжиев
«Селенгинский ЦКК» оказался в неприятной ситуации
Фото: архив «Номер один»
Неожиданный поворот произошел в скандальном и дорогостоящем разбирательстве между ОАО «Селенгинский ЦКК» и республиканскими властями.

В суде рассматривается иск главного бурятского производителя картона и упаковки к минфину республики и Республиканской службе по тарифам (РСТ) на более чем 330 млн рублей. Эту сумму предприятие называет убытками, которые образовались в результате решения, некогда принятого республиканской властью.

История очень длинная. Сначала комбинат подал судебный иск о признании недействующим одного из приказов РСТ насчет тарифов на тепловую энергию, которую ЦКК поставлял потребителям. Фемида удовлетворила требование предприятия в двух инстанциях.

Теперь ЦКК делает второй шаг – хочет взыскать с бюджета Бурятии сумму, которую комбинат считает своими понесенными убытками. Если предприятие сможет доказать указанный размер убытков, то республика будет вынуждена перечислить ему эти средства. 

А республиканский бюджет и без того не в силах исполнить обязательства перед народом, которые должен исполнить. Чего стоит хотя бы ситуация с задержками в выделении совершеннолетним сиротам жилья, положенного им по закону.

Полагаем, что у истца - ОАО «Селенгинский ЦКК» - очень сильные позиции в данном процессе, а основная борьба развернется вокруг суммы.

Недавно представитель РСТ внезапно подал в суд заявление о наложении на ЦКК судебного штрафа за «за проявление неуважения к суду по настоящему делу». Сторона РСТ обвинила целлюлозников в том, что «представители истца затягивают рассмотрение дела, несвоевременно предоставляя или не предоставляя запрашиваемые документы судом и сторонами». Речь шла о документах за несколько лет, которые подтвердили бы декларируемый ЦКК размер убытков. 

«Представитель РСТ РБ пояснил, что в определении суд обязывал истца представить документы за 2019 и 2020 гг. до 10.06.2026, однако такие документы поступили лишь 13.07.2026. Документы за 2021 год в адрес РСТ РБ не поступали. Представитель Министерства финансов РБ пояснила, что от истца вообще никаких документов направлено не было», - описывается позиция ответчиков в материалах судебного процесса.

В зале суда, как известно, у каждой стороны может быть своя точка зрения на разные моменты процесса. Действительно ли все так плохо, мы утверждать не беремся. Опровергать что-либо тоже не будем. Просто будем наблюдать.
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суд селенгинский цкк тарифы

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