«Селенгинский ЦКК» оказался в неприятной ситуации

Неожиданный поворот произошел в скандальном и дорогостоящем разбирательстве между ОАО «Селенгинский ЦКК» и республиканскими властями.В суде рассматривается иск главного бурятского производителя картона и упаковки к минфину республики и Республиканской службе по тарифам (РСТ) на более чем 330 млн рублей. Эту сумму предприятие называет убытками, которые образовались в результате решения, некогда принятого республиканской властью.История очень длинная. Сначала комбинат подал судебный иск о признании недействующим одного из приказов РСТ насчет тарифов на тепловую энергию, которую ЦКК поставлял потребителям. Фемида удовлетворила требование предприятия в двух инстанциях.Теперь ЦКК делает второй шаг – хочет взыскать с бюджета Бурятии сумму, которую комбинат считает своими понесенными убытками. Если предприятие сможет доказать указанный размер убытков, то республика будет вынуждена перечислить ему эти средства.А республиканский бюджет и без того не в силах исполнить обязательства перед народом, которые должен исполнить. Чего стоит хотя бы ситуация с задержками в выделении совершеннолетним сиротам жилья, положенного им по закону.Полагаем, что у истца - ОАО «Селенгинский ЦКК» - очень сильные позиции в данном процессе, а основная борьба развернется вокруг суммы.Недавно представитель РСТ внезапно подал в суд заявление о наложении на ЦКК судебного штрафа за «за проявление неуважения к суду по настоящему делу». Сторона РСТ обвинила целлюлозников в том, что «представители истца затягивают рассмотрение дела, несвоевременно предоставляя или не предоставляя запрашиваемые документы судом и сторонами». Речь шла о документах за несколько лет, которые подтвердили бы декларируемый ЦКК размер убытков.«Представитель РСТ РБ пояснил, что в определении суд обязывал истца представить документы за 2019 и 2020 гг. до 10.06.2026, однако такие документы поступили лишь 13.07.2026. Документы за 2021 год в адрес РСТ РБ не поступали. Представитель Министерства финансов РБ пояснила, что от истца вообще никаких документов направлено не было», - описывается позиция ответчиков в материалах судебного процесса.В зале суда, как известно, у каждой стороны может быть своя точка зрения на разные моменты процесса. Действительно ли все так плохо, мы утверждать не беремся. Опровергать что-либо тоже не будем. Просто будем наблюдать.