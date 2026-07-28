Происшествия 28.07.2026 в 16:45
В Улан-Удэ велосипедист сделал сальто, столкнувшись с машиной на «зебре»
Он вылетел на дорогу из кустов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на улице Терешковой, после перекрестка с улицей Бабушкина, в ДТП угодил велосипедист.
Он выехал из кустов на «зебру», где его сбила легковушка. Во время столкновения велосипедист сделал сальто в воздухе, рухнул на крышу авто, а затем – на дорогу. Момент попал на камеру, видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.
На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи и ГАИ. В каком состоянии пострадавший, пока неизвестно.
«Занята левая полоса в направлении остановки «Институт Культуры». Движение затруднено», - отметили в комитете.