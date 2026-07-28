Происшествия 28.07.2026 в 17:16

Улан-удэнец чуть не убил девушку, с которой только что познакомился

Они поссорились во время совместной попойки

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Текст: Карина Перова
Улан-удэнец чуть не убил девушку, с которой только что познакомился
Фото: архив «Номер один»

Жителя Улан-Удэ обвиняют в покушении на убийство малознакомой девушки. Пострадавшую 27 июля госпитализировали в БСМП с колото-резаными ранениями в области грудной клетки и конечностей. По данному факту следователи СК завели уголовное дело. Ранее судимого мужчину задержали.

Как стало известно, днем 26 июля обвиняемый возле своего дома по улице Жердева познакомился с прохожей 22-летней девушкой. После он пригласил ее к себе в квартиру, где они стали распивать спиртное. Позже собутыльники поссорились. В какой-то момент фигурант схватил нож и ударил им по различным частям тела горожанки, после чего продолжил пьянствовать.

Позднее в квартиру вернулся сын мужчины. Увидев потерпевшую, он вызвал «скорую». Сейчас девушке оказывают всю необходимую врачебную помощь.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - заключили в СУ СКР по Бурятии.

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