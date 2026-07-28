Общество 28.07.2026 в 17:26
В Бурятии запустили ознакомительный турпоезд «Байкальская сказка»
Пассажирами являются представители туристических компаний КНР
Текст: Петр Санжиев
В 2027 году российской туриндустрией в партнерстве с китайской стороной намечен запуск интересного международного проекта «Великий Чайный путь». Это железнодорожный турмаршрут для китайских туристов. Проект реализуется под эгидой компании «РЖД Тур» совместно с АО «ФПК» при участии Российского союза туриндустрии и Минэкономразвития России, а также при поддержке органов исполнительной власти семи регионов. Деловыми партнерами российских железнодорожников выступают известные туркомпании КНР.
Туристы будут ехать по маршруту Чайного пути в современном комфортабельном поезде. Поездка начнется в Бурятии, где гости должны провести несколько дней, а завершится в Москве. За время поездки, рассчитанной на 11 дней, китайские путешественники также остановятся в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. Суммарно, длина маршрута около 5600 километров.
Накануне запуска ознакомительной поездки, в Улан-Удэ прошла встреча министра туризма Бурятии Алдара Доржиева и начальника управления туризма «РЖД Тур» Ксении Наумовой с представителями китайской, а также сингапурской туротрасли, которые выразили интерес к проекту. Среди них были 15 руководителей крупнейших туркомпаний КНР, работающих в сфере железнодорожного, образовательного, премиального и въездного туризма, а также китайские отраслевые СМИ.
«Я очень рад сегодня видеть всех, кто прибыл к нам в солнечную Республику Бурятия. Наш проект очень амбициозный, масштабный и, конечно, он может быть реализован только, если мы все вместе дружно будем работать над ним», - обратился Алдар Доржиев к собравшимся.
Алдар Доржиев выразил уверенность, что новый проект будет успешным, станет развиваться и туристический поезд по маршруту Великого Чайного пути будет ходить все чаще.
Ксения Наумова, со своей стороны, также поприветствовала участников встречи.
«Для нас в «РЖД Тур» сегодняшний день является поистине знаковым», - сказала она, подчеркнув, что этот проект вернет в жизни исторический маршрут, который соединит Россию и КНР дополнительными культурными и деловыми мостами.
Всем напомнили, что территория современной Бурятии была одним из важнейших транзитных узлов Великого Чайного пути. «Сегодня республика становится восточными воротами России для нового туристического потока», - выступила Ксения Наумова.
Особое оживление у собравшихся вызвала информация, что республика в свое время была территорией проживания древних гуннов. Они даже стали переспрашивать у переводчицы. «Сюнну, сюнну», - еще раз пояснила она.
Интерес вполне понятен, ведь Великая китайская стена была построена для защиты китайских земель от набегов гуннов.
Иностранные туроператоры задали множество вопросов, которые касались самых разные деталей проекта – от высоты ступенек на входе в вагон до ширины постелей в вагонах и достаточно ли в поезде будет воды для туристов. Алдар Доржиев и Ксения Наумова ответили на них. К слову, среди присутствовавших были также китайские блогеры, которые делали фотографии, вели видеосъемку.
Интерес к различным аспектам понятен. Ведь вернувшись назад в КНР, туроператоры будут предоставлять потенциальным клиентам информацию о предлагаемом путешествии. «Как говорит известная русская пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - еще раз, по-простому, пояснил Алдар Доржиев гостям суть предстоящей поездки.
Представители КНР, между прочим, тоже подготовились к этой встрече. Они сделали небольшой баннер в поддержку укрепления связей между двумя странами. В завершение встречи, было сделано коллективное фото с ним.
Фото: «Номер один»
Туристы будут ехать по маршруту Чайного пути в современном комфортабельном поезде. Поездка начнется в Бурятии, где гости должны провести несколько дней, а завершится в Москве. За время поездки, рассчитанной на 11 дней, китайские путешественники также остановятся в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. Суммарно, длина маршрута около 5600 километров.
Для того, чтобы китайские туркомпании имели ясное представление о новом турпродукте, который им предстоит предлагать своим клиентам, «РЖД Тур» проводит ознакомительную поездку для их представителей.
Накануне запуска ознакомительной поездки, в Улан-Удэ прошла встреча министра туризма Бурятии Алдара Доржиева и начальника управления туризма «РЖД Тур» Ксении Наумовой с представителями китайской, а также сингапурской туротрасли, которые выразили интерес к проекту. Среди них были 15 руководителей крупнейших туркомпаний КНР, работающих в сфере железнодорожного, образовательного, премиального и въездного туризма, а также китайские отраслевые СМИ.
«Я очень рад сегодня видеть всех, кто прибыл к нам в солнечную Республику Бурятия. Наш проект очень амбициозный, масштабный и, конечно, он может быть реализован только, если мы все вместе дружно будем работать над ним», - обратился Алдар Доржиев к собравшимся.
Министр поздравил Ксению Наумову, автора идеи данного проекта с тем, что идея получила развитие. Она выдвинула ее в 2024 году на встрече руководителей туристических администраций России, Монголии и КНР, которая проходила в Улан-Удэ.
Алдар Доржиев выразил уверенность, что новый проект будет успешным, станет развиваться и туристический поезд по маршруту Великого Чайного пути будет ходить все чаще.
Ксения Наумова, со своей стороны, также поприветствовала участников встречи.
«Для нас в «РЖД Тур» сегодняшний день является поистине знаковым», - сказала она, подчеркнув, что этот проект вернет в жизни исторический маршрут, который соединит Россию и КНР дополнительными культурными и деловыми мостами.
Всем напомнили, что территория современной Бурятии была одним из важнейших транзитных узлов Великого Чайного пути. «Сегодня республика становится восточными воротами России для нового туристического потока», - выступила Ксения Наумова.
В ходе встречи министр туризма Бурятии провел для представителей туротрасли небольшую презентацию – рассказал о главных особенностях республики, сопровождая повествование слайдами. Гостям представили информацию об истории Бурятии, Байкале, животном мире, населении региона, существующих религиях, кухне и т. д.
Особое оживление у собравшихся вызвала информация, что республика в свое время была территорией проживания древних гуннов. Они даже стали переспрашивать у переводчицы. «Сюнну, сюнну», - еще раз пояснила она.
Интерес вполне понятен, ведь Великая китайская стена была построена для защиты китайских земель от набегов гуннов.
Иностранные туроператоры задали множество вопросов, которые касались самых разные деталей проекта – от высоты ступенек на входе в вагон до ширины постелей в вагонах и достаточно ли в поезде будет воды для туристов. Алдар Доржиев и Ксения Наумова ответили на них. К слову, среди присутствовавших были также китайские блогеры, которые делали фотографии, вели видеосъемку.
Интерес к различным аспектам понятен. Ведь вернувшись назад в КНР, туроператоры будут предоставлять потенциальным клиентам информацию о предлагаемом путешествии. «Как говорит известная русская пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - еще раз, по-простому, пояснил Алдар Доржиев гостям суть предстоящей поездки.
Представители КНР, между прочим, тоже подготовились к этой встрече. Они сделали небольшой баннер в поддержку укрепления связей между двумя странами. В завершение встречи, было сделано коллективное фото с ним.
Фото: «Номер один»
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