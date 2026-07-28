В Бурятии запустили ознакомительный турпоезд «Байкальская сказка»

Для того, чтобы китайские туркомпании имели ясное представление о новом турпродукте, который им предстоит предлагать своим клиентам, «РЖД Тур» проводит ознакомительную поездку для их представителей.





Министр поздравил Ксению Наумову, автора идеи данного проекта с тем, что идея получила развитие. Она выдвинула ее в 2024 году на встрече руководителей туристических администраций России, Монголии и КНР, которая проходила в Улан-Удэ.





В ходе встречи министр туризма Бурятии провел для представителей туротрасли небольшую презентацию – рассказал о главных особенностях республики, сопровождая повествование слайдами. Гостям представили информацию об истории Бурятии, Байкале, животном мире, населении региона, существующих религиях, кухне и т. д.





В 2027 году российской туриндустрией в партнерстве с китайской стороной намечен запуск интересного международного проекта «Великий Чайный путь». Это железнодорожный турмаршрут для китайских туристов. Проект реализуется под эгидой компании «РЖД Тур» совместно с АО «ФПК» при участии Российского союза туриндустрии и Минэкономразвития России, а также при поддержке органов исполнительной власти семи регионов. Деловыми партнерами российских железнодорожников выступают известные туркомпании КНР.Туристы будут ехать по маршруту Чайного пути в современном комфортабельном поезде. Поездка начнется в Бурятии, где гости должны провести несколько дней, а завершится в Москве. За время поездки, рассчитанной на 11 дней, китайские путешественники также остановятся в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. Суммарно, длина маршрута около 5600 километров.Накануне запуска ознакомительной поездки, в Улан-Удэ прошла встреча министра туризма Бурятии Алдара Доржиева и начальника управления туризма «РЖД Тур» Ксении Наумовой с представителями китайской, а также сингапурской туротрасли, которые выразили интерес к проекту. Среди них были 15 руководителей крупнейших туркомпаний КНР, работающих в сфере железнодорожного, образовательного, премиального и въездного туризма, а также китайские отраслевые СМИ.«Я очень рад сегодня видеть всех, кто прибыл к нам в солнечную Республику Бурятия. Наш проект очень амбициозный, масштабный и, конечно, он может быть реализован только, если мы все вместе дружно будем работать над ним», - обратился Алдар Доржиев к собравшимся.Алдар Доржиев выразил уверенность, что новый проект будет успешным, станет развиваться и туристический поезд по маршруту Великого Чайного пути будет ходить все чаще.Ксения Наумова, со своей стороны, также поприветствовала участников встречи.«Для нас в «РЖД Тур» сегодняшний день является поистине знаковым», - сказала она, подчеркнув, что этот проект вернет в жизни исторический маршрут, который соединит Россию и КНР дополнительными культурными и деловыми мостами.Всем напомнили, что территория современной Бурятии была одним из важнейших транзитных узлов Великого Чайного пути. «Сегодня республика становится восточными воротами России для нового туристического потока», - выступила Ксения Наумова.Особое оживление у собравшихся вызвала информация, что республика в свое время была территорией проживания древних гуннов. Они даже стали переспрашивать у переводчицы. «Сюнну, сюнну», - еще раз пояснила она.Интерес вполне понятен, ведь Великая китайская стена была построена для защиты китайских земель от набегов гуннов.Иностранные туроператоры задали множество вопросов, которые касались самых разные деталей проекта – от высоты ступенек на входе в вагон до ширины постелей в вагонах и достаточно ли в поезде будет воды для туристов. Алдар Доржиев и Ксения Наумова ответили на них. К слову, среди присутствовавших были также китайские блогеры, которые делали фотографии, вели видеосъемку.Интерес к различным аспектам понятен. Ведь вернувшись назад в КНР, туроператоры будут предоставлять потенциальным клиентам информацию о предлагаемом путешествии. «Как говорит известная русская пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - еще раз, по-простому, пояснил Алдар Доржиев гостям суть предстоящей поездки.Представители КНР, между прочим, тоже подготовились к этой встрече. Они сделали небольшой баннер в поддержку укрепления связей между двумя странами. В завершение встречи, было сделано коллективное фото с ним.Фото: «Номер один»