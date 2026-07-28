Туристы отмечают снижение числа бакланов на среднем Байкале

На его небольшой съемке, сделанной между Монахово и Катунью, видны прибрежные деревья, покрытые пометом бакланов, и определенное количество самой птицы. Но то, что их мало на съемке, не значит, что их на самом деле стало настолько мало. В той зоне они по наблюдениям хоть и уменьшились в числе, но все равно неплохо присутствуют.



