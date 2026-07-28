Общество 28.07.2026 в 16:44

Туристы отмечают снижение числа бакланов на среднем Байкале

Но деревья на берегу по-прежнему все в бакланьем помете
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Текст: Петр Санжиев
Туристы отмечают снижение числа бакланов на среднем Байкале
Фото: скриншот видео
Улан-удэнцы, которые каждый год ездят на Чивыркуйский залив чтобы отдохнуть, отмечают в этом сезоне, что бакланов стало наполовину меньше.

«Возможно, из-за холодной погоды переселились южнее в дельту», - предположил один из туристов, сообщивший «Номер один» о своих текущих наблюдениях. Холодная погода, по его словам, может помочь в борьбе с размножением бакланов. «Их в холодную погоду поднимают с кладок на три-четыре часа, чтобы яйца остыли», - поделился турист методом борьбы с бакланами.

На его небольшой съемке, сделанной между Монахово и Катунью, видны прибрежные деревья, покрытые пометом бакланов, и определенное количество самой птицы. Но то, что их мало на съемке, не значит, что их на самом деле стало настолько мало. В той зоне они по наблюдениям хоть и уменьшились в числе, но все равно неплохо присутствуют.


«Снимал в дневное время. А бакланы утром улетают на кормежку и вечером возвращаются. Плюс у них тренировки к перелету», - объяснил автор съемки.

Напомним, сегодня Бурприроднадзор сообщил о начале приема заявлений на охоту на баклана. Она начнется с 8 августа и продолжится до отлета птицы.
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баклан Байкал

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