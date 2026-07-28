На Терешковой в Улан-Удэ иномарка сбила пожилого велосипедиста

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло на улице Терешковой. Сегодня в 15 ч. 46 мин. 47-летний водитель автомашины «Хонда» сбил 64-летнего мужчину на велосипеде.

Водитель поворачивал с улицы Геологическая в сторону Саян и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на велосипедиста, который выехал из кустов на довольно высокой скорости. В полиции подчеркнули, что пожилой мужчина не спешился при пересечении проезжей части.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован с травмами различной степени тяжести, добавили в полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей автоаварии.

Фото: Комитет по транспорту