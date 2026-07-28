В Улан-Удэ открыли памятник-колокол у храма преподобного Сергия Радонежского

На Верхней Берёзовке у храма преподобного Сергия Радонежского сегодня открыли памятник-колокол. Его уникальную историю, тесно переплетённую с историей нашего города, рассказал мэр города Игорь Шутенков в своих соцсетях.

– Он был обнаружен в 2024 году во время строительных работ в историческом центре Улан‑Удэ. Понимая всю ценность этой находки, мы передали его в дар Улан‑Удэнской и Бурятской епархии. Мастера отреставрировали его. К сожалению, колокол серьёзно пострадал: утрачены «язык» и «уши», а на корпусе обнаружена трещина. Использовать его по прямому назначению уже невозможно, поэтому сохраним его в виде памятного монумента, - сообщил градоначальник.

С сегодняшнего дня он будет радовать горожан у стен храма Сергия Радонежского. Любой житель Улан‑Удэ, любая семья или гости столицы могут на Верхней Берёзовке увидеть его своими глазами и прикоснуться к нему.

- Огромное спасибо Русской православной церкви, лично владыке Иосифу за то, что приняли колокол под свой кров и взяли на себя заботу о его восстановлении, - добавил мэр столицы.

Фото: нейросеть