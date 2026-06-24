В Улан-Удэ открыли молодежный клуб бурятского языка и культуры «Хотын Залуушул»

В Молодежном центре Улан-Удэ открылся первый клуб изучения бурятского языка и культуры «Хотын Залуушуул».

«Главная миссия проекта – доказать, что бурятский язык может быть гибким, живым и трендовым. В клубе молодежь будет не просто учить слова, а создавать проекты, находить друзей и строить будущее», - прокомментировали в администрации города.

В клубе работает несколько площадок:

«Юрта-гэр» – теплое пространство для живого общения с носителями языка, семейных посиделок, игр и чаепитий;

«Улзалгаа» – современный коворкинг для языковых практикумов, запуска молодежных стартапов и исследований;

«Бур-медиа» – настоящая медиа-зона для подкастов, видео и контента на бурятском;

«Ёхор-холл» – площадка для концертов, лекций, дебатов и зажигательного ёхора.