В Улан-Удэ открыли молодежный клуб бурятского языка и культуры «Хотын Залуушул»
В Молодежном центре Улан-Удэ открылся первый клуб изучения бурятского языка и культуры «Хотын Залуушуул».
«Главная миссия проекта – доказать, что бурятский язык может быть гибким, живым и трендовым. В клубе молодежь будет не просто учить слова, а создавать проекты, находить друзей и строить будущее», - прокомментировали в администрации города.
В клубе работает несколько площадок:
«Юрта-гэр» – теплое пространство для живого общения с носителями языка, семейных посиделок, игр и чаепитий;
«Улзалгаа» – современный коворкинг для языковых практикумов, запуска молодежных стартапов и исследований;
«Бур-медиа» – настоящая медиа-зона для подкастов, видео и контента на бурятском;
«Ёхор-холл» – площадка для концертов, лекций, дебатов и зажигательного ёхора.