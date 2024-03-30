Происшествия 30.03.2024 в 10:10

«Продление» сим-карты обошлось жительнице Улан-Удэ в 1,5 млн рублей

Доверчивая горожанка передала мошеннику коды для доступа к аккаунту на Госуслугах
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Текст: Андрей Константинов
«Продление» сим-карты обошлось жительнице Улан-Удэ в 1,5 млн рублей
В Бурятии по состоянию на 29 марта количество жертв интернет-преступников выросло до 737 человек (+56 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 134 млн рублей (+11 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,5 млн рублей. Её лишилась жительница Улан-Удэ.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, на телефон горожанки поступил звонок. Звонивший представился сотрудником одного из операторов сотовой связи и пояснил, что женщине необходимо продлить срок действия сим-карты и для этого нужно продиктовать поступившие смс-коды. Указания злоумышленника горожанка выполнила. Мошенник, используя полученные смс-коды, зашел на страницу улан-удэнки на портале Госуслуг и от ее имени оформил несколько банковских кредитов, похитив в общей сложности 1,5 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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