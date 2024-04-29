Адепты улан-удэнских окраин





Гражданин без определенного места жительства, Юрий Николаевич неоднократно посещал Центр «Шанс». Но в разговоре с нами с глазу на глаз признался, что ему там не нравится: «Пить нельзя и работать надо». Гражданин без определенного места жительства, Юрий Николаевич неоднократно посещал Центр «Шанс». Но в разговоре с нами с глазу на глаз признался, что ему там не нравится: «Пить нельзя и работать надо».









Вся территория лагеря источала специфический запах. Так пахла гора обожженных кабелей. Бродяги целенаправленно обжигали на них оболочку, чтобы добраться до сердцевины из меди. Килограмм можно сдать за 500 рублей.

Но здесь была совершенно другая жизнь. Вокруг подземного дома царил полный порядок. Все вещи складировались по категориям. Обитателей этого места можно назвать, скорее, отшельниками, нежели бомжами.

Не став дожидаться домочадцев, мы заглянули внутрь и спустились по лестнице. Первое, что бросилось нам в глаза, это замурованная в стене маска Махакалы (защитник учения Будды. - Прим. ред.).

Воспользовавшись фонариком, мы прошли дальше и были шокированы увиденным. В небольшом помещении стоит кровать, над которой находится буддийский алтарь. Нам удалось рассмотреть молитвенные барабаны, календари с характерными символами и статуэтку Ганеши. Продвинувшись по подземелью, мы попали во вторую комнату. Уже над другой кроватью развернулся целый иконостас. С деревянных стен смотрели икона Божией Матери, Троица, Семистрельная, Спас Елеазаровский, Спас Нерукотворный и прочие образы святых.

Пока мы гостили в аккуратно обустроенном жилище, братья так и не появились, но мы были уверены, что в присутствии полиции откровенный разговор с ними у нас вряд ли бы получился. Историю судьбы каждого жителя городского подземелья участковые хорошо знают. И рейды проводятся в надежде, что хоть кто-то пожелает оставить подземную жизнь.



Православный иконостас и буддийский алтарь в катакомбах, регулярный обжиг меди, пассатижи вместо приема у стоматолога, подогрев воды на теплотрассах, а также слепая на один глаз Надежда. Все это элементы обыденной жизни бездомных. «Номер один» принял участие в ежегодном рейде по местам скопления бездомных и выяснил, почему они остаются счастливыми, будучи на дне социальной ямы.С наступлением теплой погоды на улицах города стали появляться представители маргинального общества. А плюсовые температуры ознаменовали начало ежегодной операции «БОМЖ».- Рейды проводят два раза в год – осенью и весной. В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции проверяют торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, - рассказал старший инспектор управления участковых уполномоченных полиции МВД по РБ Юрий Лазарев.В Улан-Удэ систематически занимаются бродяжничеством и не имеют постоянного места жительства 232 человека. Практически все они стоят на централизованном учете, а 27 лиц пополнили список впервые.Подобно Вергилию, который провел Данте по всем кругам ада, Юрий Лазарев стал нашим гидом по местам скопления «униженных и оскорбленных». Миновав гаражный кооператив, мы вышли к пыльной низине. На пустыре, близ теплотрассы, развернулся лагерь бездомных. Увидев сотрудников в форме, местные жители скрылись в глубине бетонной конструкции. Однако некоторые все же вышли поговорить.- В 2016 году у меня сгорел дом, вместе с ним и все документы. Строить его с нуля попросту не было денег. Позже обугленные развалины сровняли с землей. Приютить меня так никто и не смог. Какое-то время я пытался восстановить документы. Но, понимаете, для меня даже пошлина за выдачу паспорта сродни миллиону долларов. Сколько ни копи - не соберешь. Годы шли, а привычка - дело пропащее. По итогу я сросся с жизнью на улице, - рассказывал Юрий Николаевич, в то время как некоторых его товарищей увозили в отдел полиции для снятия отпечатков пальцев. Это обязательная процедура для всех бездомных.Мы обратили внимание на обеденный стол, где стояла кастрюля, и предположили, что там суп.- Да какой там. Просто курица плавает. Но можем угостить мандаринами, яблоками. У нас, вообще-то, и колбаса имеется. Еду нам небезразличные люди приносят. Что-то мы и сами приобретаем. Дней, когда есть совсем нечего, почти не бывает, - делился Николаевич.В незакрытом до конца рюкзаке мы заметили арсенал инструментов: ножницы, пассатижи, напильники, гаечный ключ на 19 мм, отвертки и нож. Все то, что пригодится для добычи меди.Бродяги не были настроены на разговор. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, корреспондент «Номер один» предложила одному из бездомных жвачку. Но он отказался. Аргументировал тем, что у него практически нет передних зубов. Одну часть растерял в драках, другую вырвал пассатижами. Такая вот локальная медицина.Беззубым бродягой был Федор, который не стал делиться с нами ни отчеством, ни фамилией. Некоторые «сожители» кличут его Призрак. Ведь по бумагам его практически не существует.- Он из неблагополучной семьи. Все, что у него было, это свидетельство о рождении. После наступления его 14-летия никто из родственников не позаботился о том, чтобы он получил паспорт. Достигнув совершеннолетнего возраста, Федор попал в тюрьму. После отсидки был неоднократно судим за кражи. На сегодняшний день у него по-прежнему нет никаких документов, - рассказал его историю старший инспектор управления участковых уполномоченных полиции МВД по РБ Юрий Лазарев.Об отсидке Федор предпочитает молчать. Обычно он рассказывает, что более 20 лет назад его дядю убили «черные риелторы» и отобрали дом. После чего он долго скитался по миру. Примерно тогда же он встретил Надежду.- Столько, сколько она, собаки не живут. Наде примерно лет 19. Что за порода, я так и не разобрался. Какая-то китайская катавасия. В том году ощенилась, так у одних хвостики рубленые, а у других – длинные, с завитком. Их потом волонтеры забрали, а Наденьку мы на стерилизацию отвезли. Она у меня очень умная и внимательная, правда слепая на один глаз, - рассказывал Федор, обнимая собачку.Стеклянных бутылей со спиртом на территории теплотрассы не видно. Только бутылки с водой. Однако на вопрос, что же находится в пластмассовых бутылочках, Николаевич ответил честно: «Водка». К разговору сразу же подключился Федор: «Это для вас она водка, а для нас самое что ни на есть лекарство!».К слову, пластиковые бутыли бездомные используют не только для хранения спирта. Летом, особенно в жару, помыться не составляет труда – можно окунуться в любой водоем. Зимой же к банным процедурам нужно подготовиться. Для этого набирается вода в пластиковые бутыли, которые складывают между трубами на теплотрассах. Так, по признанию самих обитателей землянок, они получают горячую воду, а умываются прямо в землянках, поливая друг друга из бутылок.Землянка на территории микрорайона Таежный, которая находится в глубине леса, стала для нас открытием. Жизнь, развернувшаяся вдали от чужих глаз, радикально отличалась от пустыря с хаотично разбросанным мусором. Единственное, что их объединяло, - запах.- Жильцов мы на месте, увы, не застали. Время десятый час, а это самый разгар рабочего дня для бездомных. Они достаточно рано уходят заниматься попрошайничеством и сбором металла. Но, насколько я знаю, в этом самодельном доме проживают два брата. Оба - выходцы из Джидинского района республики. Когда-то они переехали в город, а потом что-то не задалось. В этой землянке они живут более шести лет. Кстати, у обоих есть паспорта, - отметил Юрий Лазарев.- Такие рейды нужны для того, чтобы поставить на централизованный учет ранее на нем не состоявших, и отыскать граждан, имеющих нарушения психики, которые попросту потерялись. Помимо этого, благодаря рейдам устанавливаются родственные связи. Известно немало случаев, когда бродяги возвращались домой спустя годы. Желающим изменить свою жизнь сотрудники помогают восстановить документы, а также добраться до Центра «Шанс», - подытожил старший инспектор управления участковых уполномоченных полиции МВД по РБ Юрий Лазарев.Стоит отметить и тот факт, что в дальнейшем собранные дактилоскопические данные помогут в раскрытии преступлений, которые нередко совершают бездомные, а также упростит определение личности умерших и погибших, которых среди бродяг бывает очень много.Фото: «Номер один»