Банк России создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками

Банк России разрабатывает концепцию нового механизма - кредитного антифрода. Его главная цель, как отмечают там, - борьба с мошенниками и оформлением кредитов под их влиянием. По словам экспертов, это позитивно повлияет на рынок и обезопасит граждан.

Под «периодом охлаждения» подразумевается ситуация, когда банк или микрофинансовая организация уже одобрили потребительский кредит или заем, но денежные средства заемщику могут быть выданы или перечислены только через определенный период времени.

Цель нового механизма - противодействие оформлению кредитов и займов под влиянием мошенников с последующей отправкой им заемных средств. Такая безусловная приостановка передачи денег заемщику, говорят в ЦБ, будет действовать в отношении крупной суммы. Однако ее размер предстоит определить дополнительно.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в начале года уже обсуждалась такая идея, чтобы необеспеченные кредиты все-таки имели «период охлаждения». Речь тогда шла о сумме выше 1 млн руб. «Вполне возможно, что мы эту норму узаконим, по крайней мере работа в этом направлении началась», - говорил он.

Антифрод, или «борьба с мошенничеством» дословно, включает в себя меры по предотвращению мошеннических операций. Это автоматизированные программы, оценивающие транзакции по выделенным критериям. И если, например, они подозрительны, проводится более тщательная проверка, разрешать ли или блокировать операцию, пишет «Российская газета».





Фото: "Номер один"