МЧС по Бурятии усилило борьбу с лесными нарушителями на период майских праздников

С начала года подразделения пожарной охраны республики выезжали на возгорания сухой травянистой растительности более 260 раз, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Всего установлено 15 лиц, виновных в возникновении палов сухой травянистой растительности. Как сообщила старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Республике Бурятия Яна Кизяева, сотрудниками управления усилена профилактическая работа в выходные и праздничные дни. Проводятся рейды, инструктажи и распространяются наглядные материалы с целью предотвращения разведения костров, сжигания мусора и сухой травы.- Уважаемые жители республики! ГУ МЧС по РБ напоминает, что территории земельных участков должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и травы, собираться в контейнеры или ящики, - сказала Яна Кизяева. - Выжигание мусора и травы в период действия особого противопожарного режима запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная и уголовная ответственность.Фото: скриншот.