Жительница Улан-Удэ пойдет под суд за истязание 1,5-годовалой дочери

Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, обвиняемая проживала с малолетней дочерью в Улан-Удэ в квартире у родителей покойного сожителя. В период с апреля по октябрь 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила 1,5-годовалой дочери побои.

- Противоправное поведение женщины по отношению к ребенку заметили бабушка и дедушка девочки, которые сообщили об этом в правоохранительные органы, после того, как осенью женщину уличили в употреблении наркотических веществ. Ее ограничили в родительских правах, передав девочку под опеку родственнику, - сообщает пресс-служба Следкома.

В период предварительного следствия обвиняемая содержалась под стражей. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело в суд.



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