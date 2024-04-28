Происшествия 28.04.2024 в 15:39

В МВД по Бурятии рассказали подробности нападения псов на девочку в Сотниково

Одну из собак отловили вскоре после нападения

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Текст: Анастасия Величко
В МВД по Бурятии рассказали подробности нападения псов на девочку в Сотниково

Как сегодня уже сообщал «Номер один», страшной новостью поделилась в соцсетях с земляками жительница пос. Сотниково Иволгинского района. Женщина сообщила, что 27 апреля на ее несовершеннолетнюю дочь напали огромные собаки.

«Моя дочь шла на тренировку по улице Промышленная.мНа неё напали огромные собаки, одна из которых алабай. Явно это не уличные псы. Если бы не этот мужчина, я не знаю, что бы было. Спасибо ещё раз ему. Не описать, как я вам благодарна», - поделилась женщина.

В МВД по Бурятии подтвердили факт нападения на ребенка и рассказали некоторые обстоятельства произошедшего.

- 27 апреля в дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району поступило сообщение по факту нападения собак на 13- летнюю девочку на ул. Промышленная в с. Сотниково. Следственно - оперативная группа отдела полиции приняла меры по установлению владельца собак, в ходе которой стало известно, что данные собаки породы алабай - бродячие. Полицейские совместно со службой отлова в тот же день поймали одну из нападавших особей, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские сообщают, что спасший девочку мужчина – сторож близлежащего предприятия.

За проявленное неравнодушие и смелость, сопряженные с риском для здоровья, ОМВД России по Иволгинскому району наградит мужчину.


Фото: "Номер один"

 

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