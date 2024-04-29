В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины

Напомним, вчера стало известно, что 27 апреля 2024 года в обеденное время из дома по ул. Пристанская ушел 4-летнйи мальчик. Последний раз внука видел дедушка. Далее оставшись без присмотра и внимания взрослых людей, ребенок бесследно исчез.К вечеру силовики обнаружили его тело в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки. Следственный комитет сразу же начал работать на месте происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: СУ СК России по РБ.