Происшествия 29.04.2024 в 08:40

В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины

Следственный комитет изучает место происшествия
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины
Напомним, вчера стало известно, что 27 апреля 2024 года в обеденное время из дома по ул. Пристанская ушел 4-летнйи мальчик. Последний раз внука видел дедушка. Далее оставшись без присмотра и внимания взрослых людей, ребенок бесследно исчез.

К вечеру силовики обнаружили его тело в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машинки. Следственный комитет сразу же начал работать на месте происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: СУ СК России по РБ.

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