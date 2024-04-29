Спорт 29.04.2024 в 10:30

B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю

Кpyпныe cocтязaния cвязaли 45-й дeнь poждeния этого видa cпopтa и 25-лeтиe caмoй фeдepaции
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю
Чeмпиoнaт cтpaны пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю Бypятия приняла впepвыe в иcтopии. Ha кoвpы Физкультурно-спортивного комплекса города Улан-Удэ вышли oкoлo 250 cпopтcмeнoв co вceй Poccии. Бурятию представили 25 участников, сообщает пресс-служба правительства республики.



Глава Бурятии поприветствовал всех участников, гостей, жителей региона:

«Уважаемые участники Чемпионата России по армейским рукопашным боям, дорогие гости, дорогие земляки! Всех приветствую сегодня в Республике Бурятия. Армейский рукопашный бой один из самых практичных видов спорта. Особенно сегодня, когда наша страна стоит перед вызовом, когда наша страна борется за своё настоящее, за своё будущее. В составе участников чемпионата в том числе и бойцы, принимавшие и принимающие участие в специальной военной операции. Я хочу пожелать, чтобы у нашей страны схватки были только в рамках спортивных состязаний. Армейский рукопашный бой имеет непосредственное отношение к подготовке Защитников Отечества. Хочу пожелать всем участникам достойной борьбы, достойных боев. Зрителям хочу пожелать ярких эмоций, а всем нам победы и светлого будущего», - отметил Алексей Цыденов. 



В весовой категории до 60 кг бронзовую медаль завоевал Бадархаев Бато из Республики Бурятия, одержав победу над московским бойцом Жамлихановым Эмилем.

В весовой категории до 65 кг победу одержал боец Григорян Норайр из Москвы, забрав бронзу у Коваленко Александра из Ростовской области.

В весовой категории до 70 кг Шхалаев Мансур из Московской области одерживает победу над бойцом из Новосибской области Гусеновым Имамшамилем.

В весовой категории до 75 кг Ондар Тумер, боец из Республики Тыва проигрывает Дурыманову Александру из Краснодарского края. 

В весовой категории до 80 кг одержав победу над Канукоевым Алимом из Кабардино-Балкарской Республики забирает бронзу боец из Южного военного округа Сефербеков Асхаб.

В весе до 85 кг Азаров Роман из Южного военного округа забирает победу у Шарипова Темирлана из Ленинградской области.

В тяжелом весе победу одерживает боец Магомадов Расул из Республики Дагестан над бойцом из Центрального военного округа Семеновым Сосланом.

Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 60 кг стал Эльдар Долозин (Забайкальский край).

Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 65 кг стал Шамиль Ламазанов (Южный военный округ).

Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 70 кг стал Игнатьев Данил (Южный военный округ).

Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 75 кг стал Расул Гаджимагомедов (Южный военный округ).

Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 80 кг раздельным решением судей стал Леонид Смирнов (Московский военный округ).

Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории тяжи стал Максим Гришин (Московский военный округ).

Победители соревнований попадут в сборную России, которая будет отстаивать честь страны в Первом Чемпионате мира по армейскому рукопашному бою уже в ноябре этого года.

Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Бурятии.

Теги
Спорт

Все новости

B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю
29.04.2024 в 10:30
В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины
29.04.2024 в 08:40
Адепты улан-удэнских окраин
29.04.2024 в 07:00
Банк России создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками
28.04.2024 в 16:26
B Улaн-Удэ гopeл aвapийный дoм
28.04.2024 в 16:07
На севере Бурятии тушат лесной пожар
28.04.2024 в 15:55
В МВД по Бурятии рассказали подробности нападения псов на девочку в Сотниково
28.04.2024 в 15:39
Жительница Улан-Удэ пойдет под суд за истязание 1,5-годовалой дочери
28.04.2024 в 15:25
В Улан-Удэ разыскивают четырехлетнего малыша
28.04.2024 в 15:03
В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания детей и молодежи
28.04.2024 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
10 мая состоится Республиканский легкоатлетический пробег
Будет пробег на 5 и 20 километров
26.04.2024 в 17:53
Борец из Бурятии Тамир Ешинимаев стал победителем первенства России по вольной борьбе
В соревнованиях участвует около 500 спортсменов из разных регионов страны
26.04.2024 в 11:07
Студенты Бурятии посоревновались в выполнении нормативов ГТО
Первое место заняла команда Технологического колледжа ВСГУТУ
26.04.2024 в 10:09
В Бурятии стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейской тактической стрельбе
Чемпионат посвящен памяти Героя России, гвардии полковника Виталия Сукуева
25.04.2024 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru