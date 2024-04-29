Спорт 29.04.2024 в 10:30
B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю
Кpyпныe cocтязaния cвязaли 45-й дeнь poждeния этого видa cпopтa и 25-лeтиe caмoй фeдepaции
Текст: Станислав Сергеев
Чeмпиoнaт cтpaны пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю Бypятия приняла впepвыe в иcтopии. Ha кoвpы Физкультурно-спортивного комплекса города Улан-Удэ вышли oкoлo 250 cпopтcмeнoв co вceй Poccии. Бурятию представили 25 участников, сообщает пресс-служба правительства республики.
Глава Бурятии поприветствовал всех участников, гостей, жителей региона:
«Уважаемые участники Чемпионата России по армейским рукопашным боям, дорогие гости, дорогие земляки! Всех приветствую сегодня в Республике Бурятия. Армейский рукопашный бой один из самых практичных видов спорта. Особенно сегодня, когда наша страна стоит перед вызовом, когда наша страна борется за своё настоящее, за своё будущее. В составе участников чемпионата в том числе и бойцы, принимавшие и принимающие участие в специальной военной операции. Я хочу пожелать, чтобы у нашей страны схватки были только в рамках спортивных состязаний. Армейский рукопашный бой имеет непосредственное отношение к подготовке Защитников Отечества. Хочу пожелать всем участникам достойной борьбы, достойных боев. Зрителям хочу пожелать ярких эмоций, а всем нам победы и светлого будущего», - отметил Алексей Цыденов.
В весовой категории до 60 кг бронзовую медаль завоевал Бадархаев Бато из Республики Бурятия, одержав победу над московским бойцом Жамлихановым Эмилем.
В весовой категории до 65 кг победу одержал боец Григорян Норайр из Москвы, забрав бронзу у Коваленко Александра из Ростовской области.
В весовой категории до 70 кг Шхалаев Мансур из Московской области одерживает победу над бойцом из Новосибской области Гусеновым Имамшамилем.
В весовой категории до 75 кг Ондар Тумер, боец из Республики Тыва проигрывает Дурыманову Александру из Краснодарского края.
В весовой категории до 80 кг одержав победу над Канукоевым Алимом из Кабардино-Балкарской Республики забирает бронзу боец из Южного военного округа Сефербеков Асхаб.
В весе до 85 кг Азаров Роман из Южного военного округа забирает победу у Шарипова Темирлана из Ленинградской области.
В тяжелом весе победу одерживает боец Магомадов Расул из Республики Дагестан над бойцом из Центрального военного округа Семеновым Сосланом.
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 60 кг стал Эльдар Долозин (Забайкальский край).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 65 кг стал Шамиль Ламазанов (Южный военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 70 кг стал Игнатьев Данил (Южный военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 75 кг стал Расул Гаджимагомедов (Южный военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 80 кг раздельным решением судей стал Леонид Смирнов (Московский военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории тяжи стал Максим Гришин (Московский военный округ).
Победители соревнований попадут в сборную России, которая будет отстаивать честь страны в Первом Чемпионате мира по армейскому рукопашному бою уже в ноябре этого года.
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Бурятии.
Глава Бурятии поприветствовал всех участников, гостей, жителей региона:
«Уважаемые участники Чемпионата России по армейским рукопашным боям, дорогие гости, дорогие земляки! Всех приветствую сегодня в Республике Бурятия. Армейский рукопашный бой один из самых практичных видов спорта. Особенно сегодня, когда наша страна стоит перед вызовом, когда наша страна борется за своё настоящее, за своё будущее. В составе участников чемпионата в том числе и бойцы, принимавшие и принимающие участие в специальной военной операции. Я хочу пожелать, чтобы у нашей страны схватки были только в рамках спортивных состязаний. Армейский рукопашный бой имеет непосредственное отношение к подготовке Защитников Отечества. Хочу пожелать всем участникам достойной борьбы, достойных боев. Зрителям хочу пожелать ярких эмоций, а всем нам победы и светлого будущего», - отметил Алексей Цыденов.
В весовой категории до 60 кг бронзовую медаль завоевал Бадархаев Бато из Республики Бурятия, одержав победу над московским бойцом Жамлихановым Эмилем.
В весовой категории до 65 кг победу одержал боец Григорян Норайр из Москвы, забрав бронзу у Коваленко Александра из Ростовской области.
В весовой категории до 70 кг Шхалаев Мансур из Московской области одерживает победу над бойцом из Новосибской области Гусеновым Имамшамилем.
В весовой категории до 75 кг Ондар Тумер, боец из Республики Тыва проигрывает Дурыманову Александру из Краснодарского края.
В весовой категории до 80 кг одержав победу над Канукоевым Алимом из Кабардино-Балкарской Республики забирает бронзу боец из Южного военного округа Сефербеков Асхаб.
В весе до 85 кг Азаров Роман из Южного военного округа забирает победу у Шарипова Темирлана из Ленинградской области.
В тяжелом весе победу одерживает боец Магомадов Расул из Республики Дагестан над бойцом из Центрального военного округа Семеновым Сосланом.
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 60 кг стал Эльдар Долозин (Забайкальский край).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 65 кг стал Шамиль Ламазанов (Южный военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 70 кг стал Игнатьев Данил (Южный военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 75 кг стал Расул Гаджимагомедов (Южный военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 80 кг раздельным решением судей стал Леонид Смирнов (Московский военный округ).
Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории тяжи стал Максим Гришин (Московский военный округ).
Победители соревнований попадут в сборную России, которая будет отстаивать честь страны в Первом Чемпионате мира по армейскому рукопашному бою уже в ноябре этого года.
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Бурятии.
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