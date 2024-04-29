B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю

Чeмпиoнaт cтpaны пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю Бypятия приняла впepвыe в иcтopии. Ha кoвpы Физкультурно-спортивного комплекса города Улан-Удэ вышли oкoлo 250 cпopтcмeнoв co вceй Poccии. Бурятию представили 25 участников, сообщает пресс-служба правительства республики.Глава Бурятии поприветствовал всех участников, гостей, жителей региона:«Уважаемые участники Чемпионата России по армейским рукопашным боям, дорогие гости, дорогие земляки! Всех приветствую сегодня в Республике Бурятия. Армейский рукопашный бой один из самых практичных видов спорта. Особенно сегодня, когда наша страна стоит перед вызовом, когда наша страна борется за своё настоящее, за своё будущее. В составе участников чемпионата в том числе и бойцы, принимавшие и принимающие участие в специальной военной операции. Я хочу пожелать, чтобы у нашей страны схватки были только в рамках спортивных состязаний. Армейский рукопашный бой имеет непосредственное отношение к подготовке Защитников Отечества. Хочу пожелать всем участникам достойной борьбы, достойных боев. Зрителям хочу пожелать ярких эмоций, а всем нам победы и светлого будущего», - отметил Алексей Цыденов.В весовой категории до 60 кг бронзовую медаль завоевал Бадархаев Бато из Республики Бурятия, одержав победу над московским бойцом Жамлихановым Эмилем.В весовой категории до 65 кг победу одержал боец Григорян Норайр из Москвы, забрав бронзу у Коваленко Александра из Ростовской области.В весовой категории до 70 кг Шхалаев Мансур из Московской области одерживает победу над бойцом из Новосибской области Гусеновым Имамшамилем.В весовой категории до 75 кг Ондар Тумер, боец из Республики Тыва проигрывает Дурыманову Александру из Краснодарского края.В весовой категории до 80 кг одержав победу над Канукоевым Алимом из Кабардино-Балкарской Республики забирает бронзу боец из Южного военного округа Сефербеков Асхаб.В весе до 85 кг Азаров Роман из Южного военного округа забирает победу у Шарипова Темирлана из Ленинградской области.В тяжелом весе победу одерживает боец Магомадов Расул из Республики Дагестан над бойцом из Центрального военного округа Семеновым Сосланом.Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 60 кг стал Эльдар Долозин (Забайкальский край).Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 65 кг стал Шамиль Ламазанов (Южный военный округ).Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 70 кг стал Игнатьев Данил (Южный военный округ).Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 75 кг стал Расул Гаджимагомедов (Южный военный округ).Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории до 80 кг раздельным решением судей стал Леонид Смирнов (Московский военный округ).Чемпионом России по армейскому рукопашному бою-2024 в весовой категории тяжи стал Максим Гришин (Московский военный округ).Победители соревнований попадут в сборную России, которая будет отстаивать честь страны в Первом Чемпионате мира по армейскому рукопашному бою уже в ноябре этого года.Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Бурятии.