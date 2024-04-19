В Бурятии убийца едва не ушел от наказания

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Северо-Байкальского района, который убил другого человека.«В октябре 2023 года виновный нанес потерпевшему ножевое ранение в область груди, повлекшее повреждение сердца и левого легкого, вследствие чего наступила смерть», - сообщили в республиканской прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что действия обвиняемого носили оборонительной характер и квалифицировал их по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). В итоге мужчина был приговорен к полутора годам ограничения свободы.С такой позицией не согласился государственный обвинитель, поскольку из материалов уголовного дела следовало, что мужчина совершил убийство в отсутствие какой-либо угрозы для его жизни со стороны пострадавшего. Решение суда первой инстанции было обжаловано.Рассмотрев жалобу, Верховный суд Бурятии согласился с доводами гособвинителя и вынес по делу новый приговор. Действия подсудимого квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»