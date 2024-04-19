Житель Улан-Удэ пытался вернуть полмиллиона, которые перевел на «безопасный счет»

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний мужчина, работающий водителем в транспортной компании. Как рассказали в МВД Бурятии, днем 12 апреля с горожанином связались представители портала «Госуслуг». Они сообщили, что личный кабинет мужчины взломан. Для восстановления доступа ему необходимо связаться с технической поддержкой по номеру из смс.Мужчина позвонил по номеру, указанному в смс-сообщении. «Оператор» технической поддержки портала уведомила гражданина, что его личный кабинет взломан, а мошенники оформляют на него кредиты. Для предотвращения этих действий и восстановления доступа к порталу необходимо назвать приходящие смс-коды. Затем «оператор» переключила гражданина на «сотрудника Центробанка», который проинструктировал мужчину по способам защиты банковских счетов.Лже-представитель банка сообщила, что необходимо перевести все имеющие средства, в том числе и кредитные, на безопасные счета. Мужчина так и поступил, сняв в четырех банкоматах 25 тысяч личных сбережений и 446 тысяч рублей с кредитных карт. Затем по указанию мошенников он скачал и установил на свой телефон приложение для бесконтактной оплаты смартфоном и с помощью него перевел все деньги на «безопасный счет».Спустя несколько дней с гражданином вновь связались лже-представители банка. Они сообщили, что мошенники пытаются оформить на него кредиты. Для предотвращения этого мужчине необходимо исчерпать кредитный лимит и первым оформить займы. Для подтверждения своих слов аферисты скинули ему копию кредитного договора в одном из банков города.«В этот момент гражданин осознал, что его обманывают и решил вернуть свои деньги с «безопасного счета» через мобильное приложение, которое он использовал для перевода. Он отправился в офис банка и попытался оформить кредит, чтобы получить от мошенников данные их карты. Отговорить от дальнейших необдуманных поступков гражданина смогли лишь работники банка, которые объяснили ему, что таким способом он не сможет вернуть деньги», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»