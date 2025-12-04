В Улан-Удэ осудили замглавы района

Как стало известно «Номер один», заместитель главы Селенгинского района по социальной политике Евгений Дагбаев недавно получил судимость. Суд признал его виновным в халатности.По информации источника, чиновник незаконно согласовал проект постановления администрации об исключении гражданина из списка детей-сирот, которых должны обеспечить жильем.Сейчас Евгений Дагбаев обжалует приговор. На официальном сайте администрации Селенгинского района он пока продолжает числиться действующим заместителем главы.